Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile iş yüklerinin arttığını söyleyen çalışanlar sessizliğini bozdu. Milyonlarca kişi tarafından uzun kuyruklar oluşturulurken SGK emekçilerinden yeter isyanı geldi. Fatih Sosyal Güvenlik Kurumu Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları EYT düzenlemeleri sonrasında iş yüklerinin arttığını belirtirken işi bırakma eylemini başlattılar. EYT ile SGK çalışanlarının iş yükü arttığının altını çizen Büro Emekçileri Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı İsak Ateş, EYT maddelerin meclise sunularak yasalaşmasıyla beraber kamuoyu üzerinde paylaşılmadan 1 Ocak tarihiyle beraber hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranından artış olacağı duyurusu geldi. Yaşanan yoğunluklarla beraber oluşturulan kuyruklarda borçlanma taleplerini gerçekleştirdikleri duyurdu.
YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:45
SGK'da deprem! O güne kadar işi olan hemen tamamlasın: EYT bardağı taşırdı! Çalışanlardan flaş karar
EYT üzerinde düzenlemeler tek tek açıklanırken tüm maddeler meclise sunularak yasalaşmasına karar verildi. SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşurken yoğunluklara isyan edildi. Fatih Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları iş bırakma eylemini başlattı.
YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:45