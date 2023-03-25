YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:45

SGK'da deprem! O güne kadar işi olan hemen tamamlasın: EYT bardağı taşırdı! Çalışanlardan flaş karar

EYT üzerinde düzenlemeler tek tek açıklanırken tüm maddeler meclise sunularak yasalaşmasına karar verildi. SGK'ların önünde uzun kuyruklar oluşurken yoğunluklara isyan edildi. Fatih Unkapanı Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanları iş bırakma eylemini başlattı.

YAŞAM
25 Mart 2023 - 16:45
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SGK'da deprem! O güne kadar işi olan hemen tamamlasın: EYT bardağı taşırdı! Çalışanlardan flaş karar
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile iş yüklerinin arttığını söyleyen çalışanlar sessizliğini bozdu. Milyonlarca kişi tarafından uzun kuyruklar oluşturulurken SGK emekçilerinden yeter isyanı geldi.

Fatih Sosyal Güvenlik Kurumu Unkapanı Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları EYT düzenlemeleri sonrasında iş yüklerinin arttığını belirtirken işi bırakma eylemini başlattılar. EYT ile SGK çalışanlarının iş yükü arttığının altını çizen Büro Emekçileri Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı İsak Ateş, EYT maddelerin meclise sunularak yasalaşmasıyla beraber kamuoyu üzerinde paylaşılmadan 1 Ocak tarihiyle beraber hizmet borçlanmasına asgari ücrete gelen zam oranından artış olacağı duyurusu geldi. Yaşanan yoğunluklarla beraber oluşturulan kuyruklarda borçlanma taleplerini gerçekleştirdikleri duyurdu.



EYT flaş açıklama

"İKRAMİYE VE EK ÖDEMELERİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

Ek gösterge üzerinden yararlanmak isteyenler adına açıklamalarda bulunan Ateş, SGK doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olurken yoğunlukla beraber iş yükü açısından zorluklar yaşandı. SGK üzerinde çalışanlar olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir şekilde düzenlenen mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geri istendiği belirtildi. SGK üzerinden çalışanlara 3600 ek gösterge istendiğine vurgu yapıldı. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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