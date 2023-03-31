SGK'da EYT mesaisi ikramiye getirdi! O kişilere 3 ay 3000 TL ek ödeme yapılacak: Az önce duyuruldu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yasa Resmi Gazete'de yayınlanması üzerine emelilik işlemleri için milyonlarca kişi harekete geçti. SGK çalışanlarına 3 ay süreyle beraber fazla mesai ücreti verileceğini açıkladı. Mesai saatlerine gelen artışla beraber saatlik ücretler 27 TL olurken yüzde 88 artışla beraber 51 TL olarak güncellendi.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Türkiye Cumhuriyeti, sosyal devlet anlayışıyla emeği korumaya devam ederken EYT işlemleri için hızlandırılacak çalışmalar için yoğun mesai harcayan SGK çalışanlarının mesai ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, en düşük emekli maaşının üzerinde artış ve geçici işçilere kadro düzenlemelerine yapılacak olan düzenlemelerin TBMM Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında ön görüldüğü bilgisini açıkladı.