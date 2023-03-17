SGK'da toplu paranız kalmış olabilir! 60 ay şartına uyanlar 12.000 TL para iadesi alacak: İşte aranan o şart







ÖLÜM AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?ÖLÜM AYLIĞINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?







2023 YILI ÖLÜM AYLIĞI NE KADAR?

ÖLÜM AYLIĞI KİMLERE BAĞLANIR?

Hayatını kaybeden sigortalının mirasçılarına bağlanan ölüm aylığıyla ilgili detaylar paylaşıldı. Ölüm aylığının bağlanabilmesi için bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri sigortalı kişinin belirli bir süre prim ödemiş olmasıdır. Eğer ölen kişinin yakınıysanız bu haberi mutlaka okuyun. Ölüm aylığından faydalanabilmek için detaylar haberimizde...Hayatını kaybeden sigortalı kişinin hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için, hayatını kaybeden sigortalının en az bin 800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalı veya 4/A sigortalılar için borçlanmalar hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunması ve 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.2023 yılında yapılan zamla birlikte eş ve çocukları için en düşük dul ve yetim aylığı ücreti 1.430 TL'ye yükseltildi. En yüksek maaş ise 13 bin Liraya yükseltildi.Ölüm aylığı, hayatını kaybeden sigortalı kişinin eşi, çocukları, anne ve babasına verilmektedir.