SGK'da unuttuğunuz binlerce liranız olabilir! Toplu paralar geri yatırılacak: IBAN'ınıza hemen bakın! SGK'da tarafınıza tanımlanmış paralar olabilir. Kişisel paralarınızı sorgulayabilir ödemelerinizi alabilirsiniz. Hem de çok kolay. Bir çok kişi tarafından SGK'nda unutulan paralar bulunmaktadır. Bu ödemeler şahıs ödemeleri olabildiği gibi başkaca ödemeler şeklinde de yapılabilmektedir. SGK iş göremezlik parası, ölüm parası, sağlık parası, eğitim parası ... vs. gibi pek çok ödeme yapmaktadır. Ancak pek çok kişi tarafından bu ödemeler bilinmemektedir. Şimdi sorgulama vakti. İşte detaylar...
SGK'DA BİRİKMİŞ PARALARINIZ OLABİLİRTek bir tıkla paranız olup olmadığını hemen öğrenebilirsiniz. Günümüzde artık her işlem internet üzerinden kolayca halledilebiliyor. e -devlet sistemi üzerinden sigortalarınız ve ödemeleriniz rahatlıkla görüntülenebiliyor. Pek çok kişinin bilmediği ve unuttuğu ödemelerde buradan alınabilir. Zaman kaybeden şahıs sorgulamanızı yapın. Peki bu ödemeler hangi adla verilecek ve nasıl ödeme alınacak. İşte ayrıntılar...
Öncelikle bu ödemeleri almak için banka hesabınızın tanımlanmış olması gerekiyor. Banka hesabınız üzerinden bu ödemeleri alabiliyorsunuz. Peki bu ödemeler nelerdir? Pek çok kişinin bihaber olduğu bu ödemeler iş göremezlik ödemesi, emzirme parası, süt parası, çeyiz destek parası, eğitim destek ödemeleri gibi ödemelerdir. Bu ödemeleri e devlet üzerine giriş yaparak, SGK şahıs ödemeleri kısmından sorgulayabilirsiniz. Tanımlanmış banka hesabı üzerinden de paralarınızı banka hesabınıza aktarabiliyorsunuz.