SGK'da unutulan paranız olabilir! 4A 4B 4C'liler hemen başvurun: 25.000 TL verilecek

SGK, toplu para ödemesi için gerekli olan şartları açıkladı. Artık tek bir dilekçe ile başvuru yapmak mümkün. Ancak, bu yardım yalnızca doğum yapan kadınlara özel. Başvuru yapacak kadınlar, SGK tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 25.000 TL yardım alabilirler.
DOĞUM YAPAN ANNELERE SÜT İZNİ ALMA HAKKI TANINACAK
DOĞUM ÖDEMESİ TOPLAM 25 BİN TL'YE ULAŞTI
SGK, asgari ücretli kadınların doğum izni parasını artırdı. Yapılan yüzde 54'lük zam ile birlikte, kadınlar 112 günlük izinlerinin tamamını kullanarak SGK'dan toplamda 25.000 TL'ye kadar doğum izni parası alabilecekler. Ayrıca, annelere emzirme parası olarak da bilinen 1300 TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu sayede, anneler hem bebeklerine bakarken hem de maddi açıdan desteklenmiş olacaklar.
DOĞUM İZNİN ÖDEMESİNDEN NASIL FAYDALANIR?
Doğum izni parasından yararlanmak için öncelikle 90 gün boyunca sigortalı olmak ve işsizlik sigortası primi ödemeniz gerekiyor. Bu şartları yerine getiren kadınlar, doğum izninin bitiminde işlerine geri dönmeleri halinde SGK'ya bir dilekçe yazarak 25.000 TL'ye kadar toplu para ödemesi alabilirler.