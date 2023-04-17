Finans
17 Nisan 2023 - 20:15

SGK'da unutulan paranız olabilir! 4A 4B 4C'liler hemen başvurun: 25.000 TL verilecek

SGK tarafından yapılan açıklamaya göre, sigorta girişi olan ve başvuru yapanlara devlet tarafından toplu para ödemesi yapılacak. Bu ödeme tutarı tam 25 bin Türk Lirası olacak ve tek şart başvuru sahibinin bir dilekçe ile başvuruda bulunması. Detaylar haberimizde...

Finans
17 Nisan 2023 - 20:15
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SGK'da unutulan paranız olabilir! 4A 4B 4C'liler hemen başvurun: 25.000 TL verilecek


SGK, toplu para ödemesi için gerekli olan şartları açıkladı. Artık tek bir dilekçe ile başvuru yapmak mümkün. Ancak, bu yardım yalnızca doğum yapan kadınlara özel. Başvuru yapacak kadınlar, SGK tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz olarak 25.000 TL yardım alabilirler. 

DOĞUM YAPAN ANNELERE SÜT İZNİ ALMA HAKKI TANINACAK

ödeme

SGK, çalışan kadınlara doğum yardımı ödemesi yaparak ayrıcalıklar sağlıyor. Bu ödemeler, doğum iznine çıkan kadınlara sağlanıyor ve karşılıksızdır. Bu yardımın diğer bir adı ise "rapor parası" olarak bilinir. Doğum izni süresince, toplamda 112 gün boyunca kadınlar para alırlar. Bu süre, doğum öncesindeki 8 hafta ve doğum sonrasındaki 8 hafta olarak hesaplanır. Ayrıca doğum yapan kadınlar, günlük 1.5 saat süt izni alma hakkına da sahiptirler. SGK, doğum yapan kadınlara 6 aya kadar ücretsiz izin de vermektedir. Bu sayede kadınlar, işlerinden ayrılabiliyor ve dönüşte işlerine geri dönebiliyorlar. Bu ayrıcalıklar, çalışan kadınların iş ve aile hayatını bir arada yürütmelerine yardımcı olmak için sağlanmaktadır.

DOĞUM ÖDEMESİ TOPLAM 25 BİN TL'YE ULAŞTI

ödeme



SGK, asgari ücretli kadınların doğum izni parasını artırdı. Yapılan yüzde 54'lük zam ile birlikte, kadınlar 112 günlük izinlerinin tamamını kullanarak SGK'dan toplamda 25.000 TL'ye kadar doğum izni parası alabilecekler. Ayrıca, annelere emzirme parası olarak da bilinen 1300 TL'lik bir ödeme yapılacak. Bu sayede, anneler hem bebeklerine bakarken hem de maddi açıdan desteklenmiş olacaklar.

DOĞUM İZNİN ÖDEMESİNDEN NASIL FAYDALANIR?

doğum izni

Doğum izni parasından yararlanmak için öncelikle 90 gün boyunca sigortalı olmak ve işsizlik sigortası primi ödemeniz gerekiyor. Bu şartları yerine getiren kadınlar, doğum izninin bitiminde işlerine geri dönmeleri halinde SGK'ya bir dilekçe yazarak 25.000 TL'ye kadar toplu para ödemesi alabilirler.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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