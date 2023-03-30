SGK'dan asgari ücretliye toplu ödeme! 25.000 TL para almak için bunu yapmak şart: Duyuru yapıldı

Asgari ücretliye ilaç gibi gelecek haberler SGK tarafından verildi. Toplam 25 bin TL toplu ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK 25 BİN TL TOPLU ÖDEMEAsgari ücretli vatandaş internet üzerinden merakla SGK tarafından yapılacak 25 bin TL toplu ödemeleri araştırıyor. SGK, doğum sonrasında 8, doğum öncesinde 8 hafta izin alan kadınlara eğer bebekleri ikiz olursa 2 hafta daha ek izin süresi veriyor. 25 bin TL toplu ödemeler de doğum yapan kadınlar için veriliyor.
Ödemeler PTT aracılığıyla yapılıyor. Asgari ücret ile çalışan anneler doğumdan önce 1 sene içinde en az 90 gün sigorta primini yatırmış olması gerekiyor. Doğum izninden önce işten ayrılanlar toplu ödemeden faydalanamıyor. Ödeme yapılması için annenin sigortasının da devam etmesi gerekiyor. Rapor süresi boyunca 112 gün çalışmama şartı aranır. Asgari ücretli olarak çalışan annenin doktordan alınan raporla birlikte iş yerine vermesi ile birlikte başvuru süreci iş veren kişi tarafından başlatılmaktadır.