SGK'dan büyük müjde Geldi! Malullük Aylığı Nedir? Malullük Maaşı Kimler Alabilir? Malullük Aylığı Almanın şartları Nelerdir?

Çalışma gücünün en az yüzde 60'ını kullanamayacak vatandaşlar için engelli maaşı müjdesi SGK'dan geldi. Peki maaşın detayları nelerdir? Maaşa nasıl başvuru yapılır? Malullük Maaşı
ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Malullük maaşı şartları
Malullük maaşı sağlık kurulu tarafından tespit edilen ve çalışma gücünün yüzde 60'ını karşılayamayacak olan vatandaşlara verilmektedir. Maaşın şartları şu şekilde belirlenmiştir;
-Maaşı alacak kişinin en az 10 senedir sigortalı olması ve 1800 gün uzun vadeli sigorta primlerinin ödenmesi, eğer başka birinin bakımına muhtaç derecede engeli olduğuna sağlık kurulu tarafından onay verildiyse sigorta süresi aranmaksızın 1800 gün malullük, ölüm ve yaşlılık sigorta primlerinin bildirilmiş olması -Engeli sebebiyle çalıştığı iş yerinden ayrılması ve görevini bırakması -Hizmet akdi düşünülmeksizin kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların kendi sigortalı olması sebebiyle kuruma genel sağlık sigortası primleri de dahil olmak üzere hiçbir prim borcunun olmaması -Son olarak ise kuruma yazılı dilekçe vermesi gerekiyor.
Engelli maaşı başvurusu nasıl yapılır
İş veren kişinin sigortalı olsa da olmasa da engelli kişinin tespit edilmesi için sağlık il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezine yazılı dilekçe vererek başvuru yapması gerekmektedir. Tespit edilmesi istenen vatandaş sağlık kurulu tarafından incelenerek engeline göre engelli maaşına uygun olup olmadığı tespit edilir.
Engelli maaşı için gerekli belgeler
Engelli maaşına başvuru yaparken gerekli olan belgeler şu şekilde belirlenmiştir; -4-a'lı çalışan ve kendi adına ya da bağımsız çalışanlar ve köy mahalle muhtarları 4-b'li sigortalı olan kişilerin belgeleri; -Gelir ve aylık ödenek talep belgesi, -Sigortalı işten ayrıldığını gösteren belge, bu belgenin iş yerinden ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde maaş talebinde bulunan kişiler için geçerlidir Kamu görevlisi olan ve 4-c'li sigortalı çalışan vatandaşlar için gerekli belgeler; -Engelin tespit edildiği sağlık kurulu raporu -Engelli maaşı bağlanabilmesi için açıkta olan kişilerin şahsen ya da vekaleten ya da görevde bulunan kişiler için kurumun yaptığı başvuru, -Engelli emeklilerin sevkine dair emekli sevk onayını gösteren belge gereklidir.
Engelli maaşı hangi durumlarda kesilmektedir
-Engelli maaşı sigortalı olanların 5510 sayılı kanun çerçevesinde ya da yabancı bir ülkeye giderek çalışmaya başlamaları halinde ve kontrol muayenesi yapıldığı sırada engelinin ortadan kalkması durumunda kesilmektedir. Kontrol muayenesi sigortalı olan kişinin ya da hak sahibi olan kişinin malullük, engellilik veya iş göremezlik raporlarında tespit edilen hastalıkların devam edip etmediğini tespit etmek için yapılan bir muayenedir. Fakat 5434 sayılı kanun çerçevesinde belirtilen malullük maaşının kesilme durumları diğerlerine göre farklı belirtilmiştir. Bu şartlar şu şekildedir; -Türk vatandaşlığında çıkma ya da çıkarılma durumlarında 5434 sayılı kanunun 92. maddesinde belirtildiği üzere iştirakçi olup Türk vatandaşlığından çıkarılan, Türk vatandaşlığından çıkan, yabancı memleket vatandaşlığına giren kişilerin belirtilen kanun çerçevesinde maaş hakkı geri alınmaktadır. Fakat sosyal güvenlik antlaşması yapan ülkelerde vatandaşlık alan kişiler malullük maaşı almaya devam edebilir. 510 sayılı kanunun 4-1/c statüsüyle çalışan kişiler için; 5434 sayılı kanunun 99. maddesinde belirtildiği şekilde emekli maaşı alan kişiler kamuda emeklilik hakkı tanınmış görevlere atanırlarsa malullük maaşları kesilmektedir. 4-1/a ve 4-1/b statüsünde çalışmaya başlayan emeklilerin ise malullük maaşları kesilmez.