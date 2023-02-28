SGK'dan deprem bölgesi için yeni karar: Haciz işlemleri kaldırıldı!













ŞARTLARI SAĞLAYANLAR TEŞVİKLERDEN YARARLANACAKLAR

"GSS Prim Borcu 31 Ağustos'a Ertelendi"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden sonra etkilenen birçok bölgede incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda SGK, Kahramanmaraş depreminden etkilenen eyaletlerdeki hak ve alacakları üzerindeki hacizlerini kaldırma kararı aldı. Buna göre; toplam 251.830 adet elektronik haciz sistemden kaldırılmıştır. Ayrıca emekli maaşı hacizlerinin de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi. Ayrıca erteleme konusu borçlardan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümlerine göre takip takipleri durdurulacak ve erteleme sürecinde yeni icra takibi yapılmayacaktır. Erteleme kapsamındaki yükümlülükler için, erteleme süresi içinde taşınır veya taşınmaz mallara konulan haciz ortadan kalkarsa, hacizli malın satış işlemi gerçekleştirilmez.Askıya alınan borçlar, ilgili kanunda başkaca belirtilmek kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrası çerçevesinde 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilir.SGK, depremden etkilenen eyaletlerdeki işverenlerden 26 Mayıs 2023'e kadar bu eyaletlerde çalıştıkları için bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ilişkin kısa, yüksek kaliteli beyannameler vermelerini istiyor. Yasal ödemeleri aşan borcun vadesi 6 Şubat'a, ertelenmiş prim borcunun muacceliyeti ise 31 Ağustos 2023'e kadardır. Ayrıca ödeme yaparak teşviklerden yararlanacağını açıkladı. Bu bölgede 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar 6 Şubat 2023 tarihine kadar borçlarını ödemiş ve prim erteleme borcunu kapatmışsa, teşviklerden yararlanmaya devam eder.Temmuz 2023'e kadar 1 milyon 786.658 kendi ödemeli Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sahibimizin prim borcu ve prim borcu son ödeme tarihleri 31 Ağustos 2023 olarak güncellenmiştir. 6 Şubat'tan önce vadesi geçmiş herhangi bir GSS ödül yükümlülüğü için 31 Ağustos'a kadar gecikme ücreti ve ceza uygulanmayacaktır.