SGK'dan deprem bölgesi için yeni karar: Haciz işlemleri kaldırıldı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremden sonra etkilenen birçok bölgede incelemelerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda SGK, Kahramanmaraş depreminden etkilenen eyaletlerdeki hak ve alacakları üzerindeki hacizlerini kaldırma kararı aldı. Buna göre; toplam 251.830 adet elektronik haciz sistemden kaldırılmıştır. Ayrıca emekli maaşı hacizlerinin de 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi. Ayrıca erteleme konusu borçlardan dolayı 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Kanunu hükümlerine göre takip takipleri durdurulacak ve erteleme sürecinde yeni icra takibi yapılmayacaktır. Erteleme kapsamındaki yükümlülükler için, erteleme süresi içinde taşınır veya taşınmaz mallara konulan haciz ortadan kalkarsa, hacizli malın satış işlemi gerçekleştirilmez.
Askıya alınan borçlar, ilgili kanunda başkaca belirtilmek kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrası çerçevesinde 24 aya kadar faizsiz taksitlendirilir.