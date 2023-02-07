SGK'dan destek çıktı: O banka annelere 250 euro ödeyecek!







HALKBANK, SGK İŞBİRLİĞİYLE ANNELERE AYLIK 250 EURO ÖDEME MÜJDESİ VERDİ







Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan mavi kartlı kişiler farklı ödeme paketlerinden yararlanabilecek.Bu ödeme almak için 18 yaşından büyük olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda bu ödemeler kendilerinden ikinci derece akrabalarının çalışma alanına da dahil edilmemelidir. İş verenlerin de bu ailesel yakınlıkları kapsamaması gerekmektedir. Bu ödemeler annelerin istihdamını arttırmak amacıyla devlet tarafından çıkartılan bir programdır. Ayrıca, hastalanmasından korkan annelerin evlatlarını düşünmesine yardımcı olmak için devlet dinamizm ve hareketliliğe katkıda bulunmakta ve bu çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir.Türkiye genelinde faaliyet gösteren kurumlar tarafından hak kazanan faydalanıcı annelerin çocuklarını kreşlere göndermelerinin desteklenmesi amacıyla, Avrupa Birliği tarafından sağlanan 30 Milyon EUR'luk kaynağın kullanılacağı "Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" başlatılmıştır. Proje kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Malatya ve Elazığ illerinde yaşayan toplam 10.250 annenin çocuklarının kreş ödemelerine dair, SGK'ya ait lüzumlu süreci başlatmak için SGK'ya ait faturalar ile belgelendirilmeleri neticesinde, her annenin aylık 250 EUR ödeme alacağı düşünülmektedir. Projenin başlatılmasının Kasım ayının ilk haftası itibariyle başlayacağı düşünülmektedir. SGK KREŞ ANNE HESABI (TL) ve SGK KREŞ ANNE HESABI EUR hesabı olarak adlandırılan iki hesap açılması gerekmektedir. EUR olarak yapılacak olan ödemeler anne adına açılacak EUR hesabına otomatik olarak transfer edilecektir. Okul öncesi eğitim ve/veya bakım kurumuna yapılacak olan ödemeler ise anne adına açılmış TL hesabından Havale/EFT yöntemiyle gerçekleştirilecektir.