Kredi
18 Şubat 2023 - 07:30

SGK'dan dev destek geliyor! Sigortası olan herkes alabilir! Garanti, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan açıklama geldi! SGK destekli 51 bin TL ihtiyaç kredisi için detalar burada

SGK tarafından bankalar aracılığıyla vatandaşlara çeşitli destekler verilirken 51 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılacağı haberi verildi. İşte, SGK'dan dev destek detayları haberimizde yer almaktadır.

Kredi
18 Şubat 2023 - 07:30
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SGK'dan dev destek geliyor! Sigortası olan herkes alabilir! Garanti, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan açıklama geldi! SGK destekli 51 bin TL ihtiyaç kredisi için detalar burada
TAKİP ETTAKİP ET


SGK destekli olarak vatandaşlara çeşitli kredi imkanları sunulurken düşük faizli olup vade sayısının yüksek olması ilgi odağı oldu. Bu kampanyalardan faydalanacak olan bireylere uygun faiz oranları ile hemen ödeme verilecek onaylanan krediler bankalardan kişilerin hesaplarına aktarım yapılır. 51 bin TL kredi ödemesi için şartlar haberimizde.

SGK DESTEKLİ ÖDEME NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan emekli maaşı alanlara düşük faizli ihtiyaç kredisi veriliyor. 51 bin TL 36 ay vadeli olarak verilen kredide 3 ay ertelemeli olarak imkan sunulur. Emekli olan kişilere emekli maaş hesaplarından işlem sağlanırken bu emekli maaşı hesaplarından kredi kullanımı sağlanır.



garanti bankası kredi

GARANTİ BANKASI KREDİ

Garanti Bankası ve SGK arasında anlaşmayla beraber destek kredi imkanı sunuldu. SGK destekli verilen ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında dahil olarak tüm vatandaşlara 26 ay vadeyle beraber 3 ay ertelemeli kredi ödemesi sağlanır. İhtiyaç kredisinden yararlanabilmek için 3 aydır çalışan ve emekli olan vatandaşlara kredi işlemleri hızlı çok çabuk şekilde gerçekleşir.

AKBANK SGK DESTEK ÖDEMESİ

Akbank tarafından verilen destek ödemesi için emekli olan ve sigortalı çalışanları yakından ilgilendiriyor. Akbank üzerinden herkese gelir belgesiz 51 bin TL nakit kredi ödemesi verilirken Akbank ihtiyaç kredisi başvurularını başlattı. Akbank ihtiyaç kredisi başvuruları SMS ile kolaylıkla gerçekleşir. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası yazılarak 4425 kısa mesaj gönderilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ