SGK destekli olarak vatandaşlara çeşitli kredi imkanları sunulurken düşük faizli olup vade sayısının yüksek olması ilgi odağı oldu. Bu kampanyalardan faydalanacak olan bireylere uygun faiz oranları ile hemen ödeme verilecek onaylanan krediler bankalardan kişilerin hesaplarına aktarım yapılır. 51 bin TL kredi ödemesi için şartlar haberimizde.
Kredi
18 Şubat 2023 - 07:30
SGK'dan dev destek geliyor! Sigortası olan herkes alabilir! Garanti, Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'tan açıklama geldi! SGK destekli 51 bin TL ihtiyaç kredisi için detalar burada
SGK tarafından bankalar aracılığıyla vatandaşlara çeşitli destekler verilirken 51 bin TL'ye kadar nakit ödeme yapılacağı haberi verildi. İşte, SGK'dan dev destek detayları haberimizde yer almaktadır.
Kredi
18 Şubat 2023 - 07:30