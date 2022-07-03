SGK'dan emekli olabilmek için kaç gün gerekli? Bağkur ve SGK Emeklilik gün sayısı nasıl hesaplanır?

Emeklilikte gün sayısı hesaplama işlemi intenetten yapılabilmektedir. SGK’ye bağlı olan kişiler ne zaman emekli olabileceğini emeklilik gün sayısı hesaplama işlemiyle öğrenebilmektedir. 2018 yılı itibariyle emekli olacak vatandaşlar SSK, Bağ-Kur memur emeklilik hesaplama tablosu için gerekli adımları takip edebilmektedir.
e-Devlet üzerinden emeklilik gün sayısı hesaplama ve sorgulama detayları
e-Devlet üzerinden emeklilik hesaplama ve sorgulama tablosunu öğrenebilmek için sorgu ekranında kimlik sorgulama işleminizi yapmanız yeterli olacaktır. e-Devlet şifrenizle sisteme giriş yaptığınızda bilgileriniz sistemde işli olduğundan yalnızca sorgulama ekranına giriş yapmanız sorgulama yapmanızı sağlayacaktır.
Emekli olmak için kaç gün gerekir?
Sigorta tarihi 09.09.1999 ve 30.04.2008 tarihi arasına gelen kadın ve erkeklerin emekli olabilmesi için yatırması gereken prim gün sayısı 7000’dir. 09.09.1999-30.04.2008 tarihleri içerisinde 4500 emeklilik prim gün sayısıyla emekli olabilmek için kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını tamamlamış olması gerekmektedir. Hem kadın hem de erkeklerin emekli olabilmesi için 25 yıllık sigortalı olması gerekmekle birlikte, 5400 günle emekli olmak isteyen bireyler minimum 2035 yılında, kadınlar 61, erkekler ise 63 yaşını tamamlamaları durumunda emekli olabilmektedir. 3600 günle emekli olmak isteyen kadınlar 2011 yılı sonrasında yaş, erkekler 60 yaş şartını sağlaması halinde emekli olabiliyor.
SSK’dan emekli olmak için gereken gün sayısı kaçtır?
Sigorta girişi 08.09.1976 tarihi öncesinde olanlar 5000 gün ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 09.09.1976-23.5.1979 tarihleri arasında olanlar 5000 gün, 44 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1970-23.11.1980 tarihleri arasında olanlar 5000 gün, 45 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1979-23.5.1982 tarihleri arasında olanlar 5075 gün, 46 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1982-23.1.1983 tarihleri arasında olanlar 5150 gün, 47 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1983-23.5.1985 tarihleri arasında olanlar 5225 gün, 48 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1985-23.11.1986 tarihleri arasında olanlar 5300 gün, 49 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1986-23.5.1988 tarihleri arasında olanlar 5375 gün, 50 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1988-23.11.1989 tarihleri arasında olanlar 5450 gün, 51 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1989 -23.05.1991 tarihleri arasında olanlar 5525 gün, 52 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1991 -23.11.1992 tarihleri arasında olanlar 5600 gün, 53 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1992 -23.05.1994 tarihleri arasında olanlar 5676 gün, 54 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1994 -23.11.1995 tarihleri arasında olanlar 5750 gün, 55 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1995 – 23.05.1997 tarihleri arasında olanlar 5825 gün, 56 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.05.1997 -23.11.1998 tarihleri arasında olanlar 5900 gün, 57 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 24.11.1998 -08.09.1999 tarihleri arasında olanlar 5975 gün, 58 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 09.09.1999 -30.04.2008 tarihleri arasında olanlar 7000 gün, 60 yaş ve 25 yıl sigortalılık şartıyla emekli olabiliyor. Sigorta girişi 01.05.2008 tarihinden sonra olan vatandaşlar 7200 gün prim, 60 yaş ve 25 yıl sigorta süresiyle emekli olabilmektedir. Bu tarih itibariyle emeklilik yaşı da kademeli olarak artış göstermektedir. 7200 günü 2037 yılı sonuna kadar tamamlamış olan vatandaşlar 61, 2039 yılı sonuna kadar tamamlamış olanlar 62, 2041 yılı sonuna kadar tamamlamış olanlar 63, 2043 sonuna kadar tamamlamış olanlar 64 ve 2044 yılı sonuna kadar tamamlayanlar ise 65 yaşında emekli olabilecektir.
Bağ-Kur emeklilik gün sayısı hesaplama
Bağ-Kur’dan emekli olacak kişiler için de benzer bir uygulama geçerlidir. 08.09.1999 tarihi öncesinde girişi olanlar 25 yıl tamamlamaya kalan süreye göre hesaplama yapılıyor. 08.09.1999 tarihiyle 30.04.2008 tarihleri arasında girişi olanlar 9000 gün prim ve 60 yaş şartını sağlamaları halinde emekli olabilmektedir. 01.05.2008 tarihinden sonra sigorta girişi olanlar için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte yaş şartı kademeli olarak yükselmektedir.
Emekli sandığı bünyesinde emekli olabilmek için kaç gün gereklidir?
Memurların emeklilik şartları Bağ-Kur’a benzer nitelikler taşımaktadır. Bu süreçte Bağ-Kurlu çalışanlarda 25 yıl ve 9000 gün prim şartı aranıyor. Ancak 01.05.2008 tarihi sonrasındaki emeklilik yaşı bu noktada kademeli olarak artış göstermektedir. https://www.turkiye.gov.tr/sgk-ne-zaman-emekli-olabilirim
adresinden sorgulama yaparak emeklilik takviminizi öğrenebilirsiniz.