GÜNDEM
26 Aralık 2022 - 11:36

SGK'dan EYT hakkında heyecan verici paylaşım: Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara e-Devlet başvurusu!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi Türkiye'nin gündeminde en önemli öncelik oldu. Yıllardır süregelen mağduriyetleri gidermek için sadece birkaç gün kalırken SGK dün sosyal medya hesaplarından EYT ile ilgili heyecan verici bir paylaşım yayınladı. Emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlara e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapacakları anlatıldı. SGK ayrıca e-devlet kredi başvuru talebinin nasıl oluşturulacağına dair bir video paylaştı.

GÜNDEM
26 Aralık 2022 - 11:36
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SGK'dan EYT hakkında heyecan verici paylaşım: Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara e-Devlet başvurusu!


Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili hazırlanan düzenlemenin detayları bugünkü kabine toplantısından sonra açıklanacak. Düzenlemeler 2023 Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 23 Aralık 2022 akşamı katıldığı canlı yayında EYT'lilerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, “EYT'yi bu ay sonunda Meclis'e getireceğimizi düşünüyorum. Bu ay yapılamazsa Ocak ayına götürebiliriz. Son durumu 26 Aralık'ta başkanımıza arz edeceğim. Şura iradesiyle yapıldığında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek" dedi. Bakan Bilgin'in bu açıklamasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal ağ hesabı Twitter'da dikkat çeken bir mesaj yayınlandı. Emekli aylığına hak kazanan vatandaşlara e-devlet üzerinden nasıl başvuru yapacakları konusunda bilgilendirme yapıldı.



Emeklilik hakkı kazanan vatandaşlara e-Devlet başvurusu

SGK'DAN ADIM ADIM EYT BAŞVURUSU

Bu kapsamda; e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kutusuna “aylık”, “emeklilik”, “gelir” kelimelerinden herhangi birini yazıp “Aylık gelir, harçlık önerisi” seçeneğine tıklayın. Bir sonraki ekranda "yeni uygulamalar" sekmesine tıklanacaktır. Talep türü olarak 'yaşlılık aylığı' seçilecektir. SSK'lı aylık telebinde "4A SSK", Bağkur'a göre "4B Bağkur" olarak seçilecektir.

Ardından alttaki "Uygula" düğmesine tıklayın. TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikamet adresi otomatik olarak ekrana gelir. Açıklamada maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek talep edilen bankanın şubesi yazılacaktır. Diğer iletişim bilgileri de sağlanacaktır. "Aylık maaş alıyor mu?" Cevap evet veya hayır olmalıdır. Bir sonraki "İleri" düğmesine basılacak ve "Uygula" düğmesi tıklanarak bilgiler SGK sistemine gönderilecektir. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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