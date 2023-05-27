SGK’dan flaş karar: O ödemelere yüzde 200 artış! Milyonlarca vatandaşın hesapları parayla dolacak. SGK'dan beklenen haber nihayet geldi ve bu gerçekten heyecan verici bir gelişme! SGK, belirlediği hükümler çerçevesinde yapılan ödemeleri yüzde 200 oranında artırdığını duyurdu. Bu haber, destek alan kişiler için büyük bir memnuniyet kaynağı oldu. Artık daha fazla maddi yardım alabilecekler ve bu durum onlara büyük bir rahatlama sağlayacak. İşte detaylar...
SGK'DAN KARAR! MİLYONLARCA VATANDAŞIN HESABI PARALARLA DOLACAK
SGK'nın bu hamlesi, ihtiyaç sahibi bireyleri ve aileleri olumlu yönde etkileyecek ve onlara daha fazla destek sunacak. Bu gelişmeyle birlikte, toplumun refah düzeyinin artması ve sosyal güvenlik önlemlerinin güçlenmesi bekleniyor. SGK'nın verdiği desteklerin artması, birçok kişiye umut ve mutluluk getirecek. Bu haberle birlikte, SGK'nın vatandaşların ihtiyaçlarını daha iyi anladığı ve onlara yardım etmek için adımlar attığı görülüyor. Ödemelerdeki bu artış, insanların yaşam standartlarını yükseltecek ve hayatlarını daha kolay hale getirecektir. Herkes bu gelişmeyi büyük bir memnuniyetle karşıladı ve SGK'ya teşekkür etmekten geri kalmadı. Bu güzel haberle birlikte, umut dolu bir gelecek daha da yaklaşıyor gibi görünüyor. İşte diğer ayrıntılar...
SGK'dan beklenen haber sonunda geldi! Gözlük cam ve çerçeveler için ödenen tutara zam yapıldığı duyuruldu. Yeni yönetmelikle bu değişiklik açıklandı. Ayrıca, SGK tarafından sağlanan implan tedavisi tutarı da artırıldı. SGK aracılığıyla ödenen gözlük cam ve çerçeve tutarı %39 ile %200 arasında değişen farklı oranlarda arttırıldığı belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre, ayrıntılar da aktarıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili detaylı bilgiyi paylaştı. SGK kapsamında ödenen tüm tutarların arttırıldığı bildirildi. Sağlık uygulama tebliği kapsamında yapılan bu değişiklikler vatandaşlara sunuldu. Bakan Bilgin, konuşmasında öncelikle kemik içi iltihap implant tedavisine değindi. Her bir implant için ödenen tutarın 90 TL olduğu belirtildi. Yapılan güncellemeyle bu tutarın 750 TL'ye yükseltildiği açıklandı. Ayrıca, tedavi kapsamında gazi ve vazife harp malulleri için ek bir madde eklendi. Kemik içi implant için ödenen tutarın, "Gazi ya da vazife harp malulü" maddesi kapsamında 2.500 TL'ye çıkarıldığı ifade edildi. Bu destek, başka birinin yardımı olmadan yaşamını sürdüremeyen vazife veya harp malulleri ile terör olaylarından yaralananlara veriliyor. Bakan Bilgin, tedavi kapsamında evde kullanılan tıbbi malzemeler ve gazilerin kullandıkları protez tutarlarının da %50 ile %100 arasında artırıldığını belirtti. Ayrıca, gözlük cam ve çerçeveleri için yeni bir karar alındığı ve rakamların %39 ile %200 arasında artırıldığı söylendi. Çölyak hastalarının hayati öneme sahip un veya mamül ürünleri için ödenen aylık nakliye ödeme tutarı da %100 artırıldı. Bakan Bilgin konuşmasını tamamladıktan sonra "Vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.