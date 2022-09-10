Finans
10 Eylül 2022 - 17:55

SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!

Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu, ayrıca bir tanıdık arkadaşın şirketinde sigortalı olarak görülme konusu da gündeme gelinerek verilen cezaların ne kadar olduğuna açıklık getirildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Finans
10 Eylül 2022 - 17:55
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu, ayrıca bir tanıdık arkadaşın şirketinde sigortalı olarak görülme konusu da gündeme gelinerek verilen cezaların ne kadar olduğuna açıklık getirildi. İşte detaylar…

Son iki yılda SGK müfettişleri 150 bine yakın sahtecilik vakası tespit etti Dolandırıcılık konusunu tespit ettiği paylaşılırken, son 5 yılda bu rakam olmasa da son 5 yılda olduğuna dikkat çekildi. 500.000 vatandaşın sigorta bedeli ve primleri sigortalanmıştır. bir şirkette bulunan ve emeklilik haklarından yararlanmak isteyenler iptal edilmiştir.

Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketler bile olduğu, sigortalı olduğu gün sayısı yetersiz olan bir arkadaşın otomatik olarak emekliye ayrıldığı, kendini şirketinde sigortalı saydığı söylenmektedir.

Zor Durumlar Yaşanacak

Bazı kişilerin sağlık hizmeti almak için de bu yöntemi kullandığı bildirilirken, uzmanlar sahte sigortanın tüm organizasyonu, sigortacıyı ve sigortalısını zor durumda bırakacağı konusunda uyarıyor.

Faizi İle Geri Alınıyor

Son olarak SGK müfettişlerinin 2 yılda 150.000'e yakın sahte sigortalı tespit ettiği paylaşılsa da, bu vatandaşın aylıklarının iptal edildiği ve bugüne kadar yapılan ödemelerin faiziyle tahsil edildiği bildirildi.

SGK Nedir? Ne İşe Yarar?

Eski adı SSK olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına fayda sağlayan, sosyal güvenlik sistemi uygulanan ve yönetilen bir kamu kurumudur. SGK'nın amacı, sosyal sigorta ilkelerine dayalı, erişilebilir ve mali açıdan uygulanabilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmaktır. Gerçek ve tüzel kişilere hizmet veren ders kitapları, bireylerin sosyal güvenlikle ilgili hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmakta ve gerekli bilgileri sağlamaktadır. SGK'nın bir diğer yükümlülüğü de sosyal güvenlik konularında uluslararası kuruluşlarla, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda ise kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır.

Sosyal güvenliğin en önemli özelliği, temel bir insan hakkı ve devletin yükümlülüğü olmasıdır. Türkiye'de sosyal devletin bir gereği olarak oluşturulan sosyal güvenlik sistemi, geliri veya geliri kısıtlı kişilerin ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan karşılamayı amaçlamaktadır.

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
İlginizi Çekebilir
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart
Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar
Asgari ücret 7.500 TL olarak netleşti! Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni maaşları açıkladı! Şaşırtan zam oranları ve maaşlar
Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''
Gram altını olanlar aman dikkat! İslam Memiş uyardı: ''Altınlarınızı saklayın''
Son dakika: Merkez bankasından faiz indirimi geldi! Mevzuat faiz indirimleri şaşırttı! Bankaların mevzuat faizlerinde yenilik
Son dakika: Merkez bankasından faiz indirimi geldi! Mevzuat faiz indirimleri şaşırttı! Bankaların mevzuat faizlerinde yenilik
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Bu paraya ev almak mucize! Sakın kaçırmayın 1+1, 2+1 konutların satışları başladı
Son Haberler
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter kullanıcısı ben sadece fantastik teknolojiye sahip bir insanım dedi ve dünyanın alevler içinde kalacağı tarihi açıkladı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümün bilmişti! Gizemli Twitter...
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen bakın dövizciye koşun!
Haberi duyan dövize koşuyor! Dolar için analistler tarih verdi! Hemen...
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle peşinatsız ev sahibi olabilirsiniz... Peşinatsız ev almak alma yöntemleri
Peşin param yok ama ev almak istiyorum diyene müjdeli haber! Bu yöntemlerle...
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreni detayları
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde 499 arsa fırsatı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 40 ilde...
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı
Kayseri’de kendisini polis ve savcı olarak tanıtan şahıs, yaşlı...
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Scooter kazasında ölen lise öğrencisinin ailesinden tepki
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Ava çıktığı arkadaşını sazlıkların arasında vurdu
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit fırsatı! O detaya dikkat etmek şart
Yaz bitti kart borçları kaldı! Kredi kartı borcu olanlar için taksit...
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını sonlandırdı!
Bir çok çalışanı vardı! O teknoloji devi Türkiye’deki yatırımını...
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir kez daha mahkum edecektir'
Adalet Bakanı Bozdağ: 'Türk milleti vicdan terazisinde tartacak, bir...
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın gözü yükseklerde, o rakamları görecek! Yatırımcılar mutlaka baksın!
Altın analistleri analizlerini paylaştı! Hepsinde sonuç aynı... Altın'ın...
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Üsküdar’da akraba dehşeti!
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan büyük fırsat, o tarihte son bulacak! Sakın kaçırmayın
Dizi severlerin heyecanla beklediği indirim haberi geldi! Disney Plus'tan...
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı
İnşaatta vinç devrildi: 3 ölü, 2 ağır yaralı