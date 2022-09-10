Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu, ayrıca bir tanıdık arkadaşın şirketinde sigortalı olarak görülme konusu da gündeme gelinerek verilen cezaların ne kadar olduğuna açıklık getirildi. İşte detaylar… Son iki yılda SGK müfettişleri 150 bine yakın sahtecilik vakası tespit etti Dolandırıcılık konusunu tespit ettiği paylaşılırken, son 5 yılda bu rakam olmasa da son 5 yılda olduğuna dikkat çekildi. 500.000 vatandaşın sigorta bedeli ve primleri sigortalanmıştır. bir şirkette bulunan ve emeklilik haklarından yararlanmak isteyenler iptal edilmiştir. Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketler bile olduğu, sigortalı olduğu gün sayısı yetersiz olan bir arkadaşın otomatik olarak emekliye ayrıldığı, kendini şirketinde sigortalı saydığı söylenmektedir.
Finans
10 Eylül 2022 - 17:55
SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!
Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu, ayrıca bir tanıdık arkadaşın şirketinde sigortalı olarak görülme konusu da gündeme gelinerek verilen cezaların ne kadar olduğuna açıklık getirildi. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Finans
10 Eylül 2022 - 17:55
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