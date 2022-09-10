SGK'dan korkutan açıklama! Sizde bunu yaptıysanız emekliliğiniz iptal edilebilir! SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c emeklileri dikkat!

Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketlerin bile olduğu, ayrıca bir tanıdık arkadaşın şirketinde sigortalı olarak görülme konusu da gündeme gelinerek verilen cezaların ne kadar olduğuna açıklık getirildi. İşte detaylar… Son iki yılda SGK müfettişleri 150 bine yakın sahtecilik vakası tespit etti Dolandırıcılık konusunu tespit ettiği paylaşılırken, son 5 yılda bu rakam olmasa da son 5 yılda olduğuna dikkat çekildi. 500.000 vatandaşın sigorta bedeli ve primleri sigortalanmıştır. bir şirkette bulunan ve emeklilik haklarından yararlanmak isteyenler iptal edilmiştir. Bu durumla ilgili olarak, sırf bu iş için kurulmuş paravan şirketler bile olduğu, sigortalı olduğu gün sayısı yetersiz olan bir arkadaşın otomatik olarak emekliye ayrıldığı, kendini şirketinde sigortalı saydığı söylenmektedir. Zor Durumlar Yaşanacak Bazı kişilerin sağlık hizmeti almak için de bu yöntemi kullandığı bildirilirken, uzmanlar sahte sigortanın tüm organizasyonu, sigortacıyı ve sigortalısını zor durumda bırakacağı konusunda uyarıyor. Faizi İle Geri Alınıyor Son olarak SGK müfettişlerinin 2 yılda 150.000'e yakın sahte sigortalı tespit ettiği paylaşılsa da, bu vatandaşın aylıklarının iptal edildiği ve bugüne kadar yapılan ödemelerin faiziyle tahsil edildiği bildirildi. SGK Nedir? Ne İşe Yarar? Eski adı SSK olan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına fayda sağlayan, sosyal güvenlik sistemi uygulanan ve yönetilen bir kamu kurumudur. SGK'nın amacı, sosyal sigorta ilkelerine dayalı, erişilebilir ve mali açıdan uygulanabilir bir sosyal güvenlik sistemi kurmaktır. Gerçek ve tüzel kişilere hizmet veren ders kitapları, bireylerin sosyal güvenlikle ilgili hak ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmakta ve gerekli bilgileri sağlamaktadır. SGK'nın bir diğer yükümlülüğü de sosyal güvenlik konularında uluslararası kuruluşlarla, vatandaşların sosyal güvenlik hakları konusunda ise kamu kuruluşlarıyla işbirliği yapmaktır. Sosyal güvenliğin en önemli özelliği, temel bir insan hakkı ve devletin yükümlülüğü olmasıdır. Türkiye'de sosyal devletin bir gereği olarak oluşturulan sosyal güvenlik sistemi, geliri veya geliri kısıtlı kişilerin ihtiyaçlarını kimseden yardım almadan karşılamayı amaçlamaktadır.