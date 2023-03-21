YAŞAM
21 Mart 2023 - 09:15

SGK'dan milyonlara duyuru! 3 yıl şartına dikkat: 23 Mayıs tarihinden sonra... Bilmeyen yanar

EYT kapsamı krizi yaşanıyor. 23 Mayıs tarihinden sonra emekli olanlara ne olacak? SGK duyurdu! İşte detaylar...

YAŞAM
21 Mart 2023 - 09:15
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SGK'dan milyonlara duyuru! 3 yıl şartına dikkat: 23 Mayıs tarihinden sonra... Bilmeyen yanar
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SGK, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce 3 yıldan daha az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının EYT düzenlemesi kapsamında olduğunu belirtti. Bu çalışanların mağdur edildikleri iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve SGK tarafından kapsam dışı bırakılmadıklarını açıkladı.

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SGK'nın açıklamasına göre, bazı gazetelerde yer alan haberlerde, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da çalışmaya başlayan ve hizmet süresi 3 yıldan az olan çalışanların EYT düzenlemesi kapsamında olmadıklarına dair yanlış bilgi verildiği belirtilmektedir. Ancak 3 Mart 2022 tarihli 7438 sayılı kanunla birlikte, hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların yaş koşulunun kaldırıldığı hatırlatılmaktadır. SGK'nın açıklamasına göre, EYT düzenlemesi kapsamında olanlar arasında, 23 Mayıs 2002 tarihinden önce Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'da çalışmaya başlayan ve hizmet süresi 3 yıldan az olan çalışanlar da yer almaktadır.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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