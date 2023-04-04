SGK'dan milyonlarca kişiye duyuru! Bu şartı taşıyanlar 6000 TL toplu para alıyor: Bir dilekçe yeter!

Son zamanlarda Türkiye'de emekli olmak için gün sayan EYT'liler için önemli gelişmeler yaşandı. TBMM'den geçen karar ile birlikte 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş EYT ile emeklilik hakkını elde etti. Bu kararla birlikte emeklilik dilekçelerini vermeye başlayan EYT emeklileri Nisan ayından itibaren ilk maaşlarını alma hakkına sahip olacaklar. Ayrıca, bayram ikramiyeleri de Nisan ayında EYT'lilerin hesaplarına yatırılacak. En düşük emekli maaşına yapılan artışla birlikte EYT'liler Nisan ayında tam 9.500 TL ödeme alabilecekler. Ancak kademeli prim uygulamasına takılan ve bu sebeple de emeklilik hakkını elde edemeyenler için SGK'dan önemli bir duyuru geldi. Prim eksiği nedeniyle emekli olamayan ya da yıl şartını doldurmadığı için emeklilik hakkını alamayan vatandaşlara SGK toplu prim ödemesi yapacak. Bu şekilde yatırılan primlerin geri alınması mümkün hale gelecek. Kimlerin SGK'dan toplu ödeme alabileceği ise detaylarıyla belirlenecek. Bu adım ile birlikte emeklilik hakkını tam olarak elde edemeyen vatandaşlar da SGK'dan toplu para ödemesi alarak hak kayıplarını bir ölçüde telafi edebilecekler.
SGK'DAN PRİME TAKILANLARA MÜJDE!
Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur girişi olan vatandaşlar, emeklilik hakkını elde edebilmek için yeterli prim ödemesini yapmak zorundalar. Ancak bazı durumlarda prim eksiği nedeniyle emeklilik hakkı elde edilemiyor ya da diğer sebeplerden dolayı emekli olunamıyor. Fakat SGK bu duruma bir çözüm buldu ve ödenmiş olan primlerin geri iadesi yapılıyor. SGK'dan prim iadesi almak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu şartları taşıyan kişiler, yazılı bir dilekçe ile başvuru yaparak ödeme alma hakkına sahip oluyorlar. Prim eksiği nedeniyle emekli olamayan kişiler de SGK'dan toplu para iadesi alabiliyorlar. Borçlanma ya da çalışarak primlerini tamamlayamayacak olanlar, emekli olmak istemediklerini belirten bir dilekçe ile paralarını geri talep edebiliyorlar. Başvuruların yazılı olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Merkezleri'ne yapılması gerekiyor. SGK, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra para iadesini gerçekleştiriyor. SGK'YE BAŞVURUDA BULUNMAK GEREKİYOR
Emekli olmak için gereken primleri tamamlayamayan vatandaşlar SGK'dan toplu para iadesi alabiliyor. Borçlanma ya da primleri tamamlamak için çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda, yazılı bir dilekçeyle SGK'ya başvurarak emekli olmak istemediklerini belirterek paralarını iade talebinde bulunabilirler. Başvuruların yazılı olarak Sosyal Güvenlik İl müdürlükleri veya sosyal güvenlik merkezlerine yapılması gerekiyor. SGK, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra para iadesini gerçekleştiriyor.