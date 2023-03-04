SGK'dan milyonlarca kişiye ek ödeme! Şartları taşıyan ayda 3000 TL para alacak







SGK’DAN DOĞUM VE ASKERLİK BORÇLANMASIYLA ERKEN EMEKLİLİK







İŞSİZLİK ÖDEMELERİ

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ŞARTLARI NELERDİR?

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN GEREKLİ OLANLAR NELERDİR? KİMLER ALABİLİR?

SGK'dan yapılan açıklamaya göre vatandaşlar, erkek ya da kadın fark etmeksizin borçlanma ile erken emeklilik hakkına sahip olacaklarını beyan etti. Bunlarla beraber işsiz vatandaşa devlet desteği ile işsizlik ödeneği ödenmektedir. İşte 3.000 Türk Lirası alma şartları ve işsizlik maaşı alma şartları hakkında detaylar...Doğum ve askerlik borçları için devlet vatandaşlara doğum ve askerlik borçlanmaları ile destek oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ise gerekli şartları sağlayan kişilerin bu borçlanma aracılığıyla erken emeklilik imkanından yararlanacağını açıkladı. Bu konuda emekli olan veya emekli olmayı bekleyen vatandaşlar SGK'ya başvurarak durumu öğrenebilirler.Türkiye'nin 11 ilini vuran asrın afeti nedeniyle çok sayıda vatandaş işsiz ve maddi sıkıntı içinde. Yetkililer durumun farkında ve işsizlere yardım etmek için önlemler alıyor. Bunlardan biri de işsizlik sigortasıdır. Ancak işsiz bir kişinin maaş alabilmesi için bazı şartların da sağlanması gerekmektedir. İşsizlik maaşı ödeme koşulları neler? İşte tüm detaylar...SGK Uzmanı Özgür Erdursun, deprem nedeniyle işsizlik maaşı almak isteyen ve işini kaybeden vatandaşlara açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada, son üç yılda 600 gün sigortalı olanların işsizlik maaşı ödemeye başlayacağını duyurdu. Öte yandan ödemeler belirli koşullar altında 3 bin TL farklılık gösterebiliyor. 600-899 gün sigortalılık süreniz varsa 6 ay, 900-1079 gün sigortalılık süreniz varsa 8 ay, 1080 gün ve üzeri sigortalılık günleriniz için 10 ay ödeme alırsınız. Ayrıca maaş ödemeleri 3012-6025 Türk Lirası arasında değişebilmektedir.İşsizlik maaşı almak isteyen bir vatandaşın son 3 yılda en az 600 sigortalılık günü olması gerekiyor. Ayrıca işten ayrılan vatandaşın kendisine ait olmayan bir sebebinin olması gerekir. İşsizlik maaşı almak için başka bir işe sahip olmak şart değildir. Diğer bir deyişle, gerçek bir işsiz, maaşlı gün sayısını bildirmenin yanı sıra, kendi kusuru olmaksızın da işsizlik maaşı başvurusunda bulunabilir ve alabilir.