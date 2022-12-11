SGK'dan milyonlarca vatandaşa faizsiz kredi desteği! Tek şart karşılığında 240 bin lira konut kredisi!

Türkiye genelinde vatandaşlar eyaletlerinden özel yardım paketleri istemeye devam ediyor. SGK, bu kapsamda 20 yılda toplam 240 ay faizsiz konut kredisi desteği aldı. Vatandaşların konut ihtiyaçlarına göre kredi paketleri araştırılıyor. Ev fiyatları ve kiraların artmasıyla birlikte vatandaşlar nasıl ev sahibi olunacağını sorguluyorlar. SGK'dan faizsiz konut kredisi desteği vatandaşları konut sahibi olmaya bir adım daha yaklaştırıyor. Devlet kurumları tarafından sunulan faizsiz ipoteklerle ilgili soruşturmalar devam ediyor. Bu SGK konut kredisi desteği iki yılı aşkın süredir kullanılmaktadır.
SGK'DAN FAİZSİZ 240 BİN TL KONUT KREDİSİ
Vatandaşlar, devletin faizsiz konut kredisi aylık ödemelerini araştırmaya başladı. Bu nedenle 240.000 TL konut kredisi kullanan bir vatandaş aylık maaşının ölçeğine göre ödeme yapacak. Genelde standart rakamın 1.000 TL olduğu söyleniyor ama 240.000 lira 240 ay destekleniyor. SGK'nın en önemli kriterlerinden biri ödeme sıkıntısı yaşamadan rahatlıkla ödeme yapabilmenizdir. Vatandaşların yardımdan yararlanabilmesi ve kredi kullanabilmesi için SGK Emeklilik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yetki belgesi istenmektedir. Bu belgeyi almak için Ziraat Bankası'na başvurmanız gerekli. Faizsiz krediden sigortalının ya kendisi ya da eş, çocuklar,anne, babası faydalanabiliyor. SGK FAİZSİZ KONUT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI 5434 sayılı Kanun ile Emekli Sandığı Kanunu'nun 56. maddesi, mülga 45 ve 46. maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 47. madesi, 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması kanunu ve 2330 sayılı Kanun hükümleri uyarınca söz konusu kanunlarda kapsam içine alınan uukarıdaki Kanun çerçevesine giren sebeplerle ölenlerin dul ve yetimleri, Savaş aylığı ve malul aylığı alırken faizsiz kredi alamadan hayatını kaybeden dul ve yetimler, Yukarıdaki hallerde savaş veya hizmet malulleri dahil hizmet veya hizmet değişikliği ile göreve devam eden memurlar; 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi hükümlerine göre kanunen yardım alan ve istihdam nedeniyle aylıkları kesilen engelliler, 684 sayılı KHK kapsamındaki 15 Temmuz gazileri faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek. E-devlet şifrenizi kullanarak SGK'nın faizsiz konut kredisi desteğinden yararlanıp yararlanamayacağınızı öğrenebilirsiniz.