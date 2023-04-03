SGK'dan milyonları sevindiren haber! Maaşlar artık 6000 TL fazla ödenecek: Liste paylaşıldı!

SGK önlerinde emekli olabilmek için uzun kuyruklar oluşturan milyonlarca vatandaş SGK personelinin iş yükünün çoğalmasına sebep oldu. Peki SGK personeli hangi ödemelerini zamlı olarak alacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK PERSONELİNİN YÜZÜ GÜLECEKEYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş emeklilik hakkı kazandı. EYT başvurusu yapacak vatandaşlar 81 şehir için Mart ayında 1.5 milyon başvuru yaptı. Mart ayı süresince devam eden yoğunluk SGK personelini de isyan ettirdi. EYT yasasıyla emekli olacak vatandaşlar SGK merkezlerine giderek şahsen başvurularını tamamlamak zorunda kalıyor.
SGK personeli EYT işlemlerinin daha hızlı tamamlanması için daha uzun saatler çalışarak fazladan mesai yapmaya başladı. Personel iş yükünden dolayı iş bırakma kararı vermişken personele ödenecek fazla mesai ücreti değiştirildi. Bu kapsamda üç ay için saatlik 27 TL olan mesai ücreti 51 TL'ye yükseldi. Yani bu durumda 3 bin TL fazla alınan fazla mesai ücreti 6 bin TL üstüne çıktı. Fazla mesai yapan ve mesai saatini dolduran SGK personelleri 6 bin TL'den fazla ödemelerini alacak ve 3 ay için toplam 18 bin TL ödeme yapılmış olacak.