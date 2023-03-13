SGK'dan son dakika duyurusu! Bu şartı taşıyan kadınlar artık para ödemeyecek!

SGK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yeni bir sosyal hizmet başlattığını duyurdu. Kadınlar için hayata geçirilen uygulama ne? Sorusu ise merak içerisinde araştırılmaya başlandı. Konu hakkında aha fazla detayı haberimizin devamında bulabilirsiniz…
23-40 yaş arası kadınların giderlerini SGK
karşılayacak. SGK, hangi alanlarda kadınların masraflarını karşılayacak? İşte detaylar...
TÜP BEBEK MASRAFINA SON!
SGK yaptığı açıklamada özellikle 23-40 yaş arası kadınlara yönelik 3 tüp bebek muayenesinin masraflarını karşılayacağını duyurdu. Bunun için bazı şartlar var. Bu koşulları sağlayan kadınlar için 3 tüp bebek tedavisinin ücretini SGK karşılıyor.
TÜP BEBEK MASRAFLARINI KARŞILAMA ŞARTLARI
SGK 23-40 Yaş arası tüp bebek masraflarının karşılanmasında İlk şart, başvuru sahibinin sosyal güvencesinin olmamasıdır. SGK'nın kadınlara ücretsiz tüp bebek uygulamasına ilişkin açıklamaları şu şekilde: 23-40 yaş arası kadınların sigortalı olup olmadığına bakılmaksızın tüp bebek masrafları karşılanır. Sigortalı kadınlara tek gebelik durumunda 112 gün, çoğul gebelik durumunda 126 gün iş göremez ödeneği ödenir. Sigortalı anne doğum yaparsa emzirme ücreti de ödenir. Çocuk sahibi olamayan kadınların 3 tüp bebek masraflarını karşılamaktadır. İşe ara verilmesi halinde en fazla 6 yıl süreyle doğum borçlanması yapıp eksik prim günleri tamamlanmaktadır. Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi, üreten ve çalışan kadınları destekliyor. 18 yaş ve üzeri kadın işveren de özel sektörde çalışması halinde 24-56 ay arası sigorta teşvik primi alıyor. Bakıma muhtaç, engelli çocukların annelerine her yıl bir tam yıl çalışma karşılığında 90 günlük ek prim verilir. Bu sayede emeklilik yaş haddi düşürülmektedir. Ayrıca tarım sigortası sayesinde kadın çiftçilere düşük prim ödemeyle emeklilik sağlanıyor. Geçimini el işi ile sağlayan kadınlar ise isterlerse emekli olma hakkına sahiptir.