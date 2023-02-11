SGK'dan son dakika erteleme açıklaması! Son tarih 6 Şubat'tı!

Büyük felaketin 5. günü tamamlanmak üzereyken devlet kurumları deprem bölgesinde bulunan vatandaşlar için yeni kararlarını belirtmeye başladı. SGK depremzede vatandaşlar için prim borçları ile ilgili tarih değişikliğine gitti. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK DEPREMZEDELER İÇİN PRİM BORCU TARİHİSGK tarafından yapılan duyuruya göre deprem bölgesi olan Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa şehirleri için mücbir sebep hali ilan edildi. Edinilen bilgilere göre bu 10 şehirde iş yeri faaliyeti gösteren ve çalışan sigortalı vatandaşların 6 Şubat ve 31 Temmuz arasında 5510 sayılı Kanun kapsamında 91. madde gereği bu kapsam içine alındığı belirtildi. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi; 'Bu duruma göre mücbir sebep kapsamında sayılan bölge için 6 Şubat ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasında 5510 sayılı kanuna göre verilmekte zorunlu olunan bilgi, belge ve beyannamelerin 26 Mayıs tarihine kadar vermeleri yasal süreç içinde vermiş oldukları sayılacak.
6 Şubat tarihinden önce ödeme süresi dolan prim borçları 2023 senesi Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran aylarına ait prim borçlarının ödenmesinde de gecikme cezası ve zammı uygulanmadan 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verilmiştir.' Yapılan açıklamaya göre bu kapsamda ödeme süresi geçen borçlar deprem bölgesi olan şehirler için taksitlendirme, yapılandırma, bozma koşuluna girmeyen iş veren, sigortalı ve hak sahibi vatandaşların ödeme tarihleri 6 Şubat ve 31 Temmuz arasında sona eren kişilerin 31 Ağustos tarihine kadar ödemelerine ve bu tarihte ödeyenlerin de yasal süreç içinde ödediği sayılacağı belirtildi. Aynı zamanda SGK tarafından borçlanma ve ihya kapsamında olan borç tarihleri için de son tarih 31 Ağustos 2023 tarihi olarak belirtildi. Yapılan açıklamaya göre ödeme tarihi 1 Şubat ve 31 Ağustos tarihinde olanların kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos olarak belirlendi. Yersiz Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kaynaklanan Kurum Alacaklarından da 6 Şubat tarihinden itibaren taksitlendirme, bozma koşuluna girmeyen ve ödeme süresi dolan alacaklar ise 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi.