SGK'dan toplu para ödenecek: O şartı taşıyanlara duyuruldu

Yeni yapılacak emzirme ödenekleri gündeme gelince, emzirme ödeneğinin ne olduğu, bu ödenek kapsamında ne kadar ücret verildiği ve bu ücretin kimleri kapsadığı yani kimlere verildiği merak konusu oldu. İşte emzirme ödeneği ile ilgili tüm detaylar...
SSK, 4a, 4b ve 4c ile BAĞ-KUR'LULARA MÜJDE
SGK, 2021 yılında yeni çocuğu olan vatandaşlara 115 milyon 984.712 TL emzirme ödeneği sağlamıştı. 2022 Ocak ile Temmuz dönemlerinde 291.649 rapor karşılığında 91 milyon 747.507 TL emzirme ödeneği yatırdı. Bu ödeneği SSK ile BAĞ-KUR'lulara SGK
verirken kamu çalışanlarına ise kurumları tarafından veriliyor.
EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?
Emzirme ödeneği, sağlıklı doğum yapan sigortalı kadınlara veya eşinin sigortalı olmaması durumunda sağlıklı doğum yaptığında sigortalı erkeğe verilen bir ödenektir. Bunun yanında hizmet akdine tabi ya da kendi adına ve hesabına yaptıkları çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine emzirme ödeneği ödenir. Her yıl verilen bu ödeneğin tutarı o yıl için değişir. Geçim sorununun tavan olduğu bu günlerde daha da önem kazanan emzirme ödeneği çoğu ailenin beklediği bir ödemedir. Halk arasında süt parası da denilen emzirme ödeneği aylık olarak verilmez doğumun canlı gerçekleşmesi durumunda sadece doğum başında verilen bir ödemedir. Fakat bunun yanında gerekli koşulların sağlanması durumunda ailelere sonradan da süt parası gibi çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yardımlar yapılır. Doğum sonrasında geçim sıkıntısı yaşayan ailelere veya belirli şartları karşılayan ailelere yeni doğan çocuklarının ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaları amacıyla verilen süt parası, SGK tarafından verilen bir tür finansal yardımdır. Emzirme ödeneği 4/a'lı sigortalılar ile 4/b'li çalışan sigortalının yararlanabildiği bir ödemedir. Kamu görevlisi olan sigortalılara 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödeme yapılır. Bu kişilerin emzirme ödeneklerini SGK yapmaz çalıştıkları kurum tarafından karşılanır.
AİLELERE NE KADAR ÖDEME YAPILACAK
SGK, vatandaşa 2020'de 108 milyon 652 bin 664 TL, 2021'de ise 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği yapmıştır. 2023'te ise ocak ile temmuz ayları arasında 291 bin 649 rapora karşılık 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneğinde bulundu. Emzirme ödeneği her bir çocuk için doğum anında sağlıklı olarak hayata gelmesi ve yaşaması şartıyla çocuğun doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan önceden belirlenmiş bir tarife üzerinden verilir. 2020 yılında rakam 202 TL olarak belirlenmişti. 2021 yılı için 232 TL olarak belirlenmişti. 2022 yılı için 316 TL belirlenmişti. Son olarak 2023 yılı için 520,00 TL olarak belirlendiği açıklandı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR
Sigortalılara emzirme ödeneği verilebilmesi için: -4a'lı çalışan sigortalının adına doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olduğu takdirde -4b'li çalışan sigortalı için de doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olduğu takdirde ve Genel Sağlık Sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin herhangi bir borcunun olmaması durumunda veriliyor. Emzirme ödeneğinin yapılabilmesi için doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olması gerekiyor. Emzirme ödeneğine hak kazanan fakat sigortalılığı sona ermiş vatandaşların 300 gün içinde sağlıklı bir doğumla çocuğunun olası durumda , çocuğun doğum tarihinden önceki 15 ay içinde sigortalı kişi adına en az 120 gün için prim ödenmiş olması gerekmektedir. 2014'ten önce emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalı vatandaşların ödeneklerini almaları için SGK'ye talep dilekçesi verme şartı vardı fakat bu şart 2014'te kaldırıldı. Emzirme ödeneği, sistemde görülen emzirme ödeneği raporuna istinaden otomatik olarak ödenmektedir. Ödemeler varsa anlaşmalı bir bankaya (şu anda PTT Bank anlaşmalı banka olarak seçilmiştir) veya hesap numarasını tanımlaması halinde sigortalının hesabına gönderiliyor. Hak sahipleri ödemelerini 5 yıl içerisinde çekebilirler.
EMZİRME ÖDENEĞİ İÇİN BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?
Ailelere destek amacıyla yapılan ödemelerin çalışanların hesaplarına veya anlaşmalı bankalara yatacağı bilgisi verildi. Aynı amanda ödemelerin otomatik olarak yapılacağı ve 5 yıl içerisinde çekilebileceği belirtilmiştir.