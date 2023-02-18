SGK destekli emekliye nakit ödeme detayları belli oldu! 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme başladı: 3 bankadan başvuran hemen alacak!

Ziraat Bankası, PTT Bank ve Akbank, SGK desteği ile emekli olan vatandaşların yeni bir kampanya kapsamında artık 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ödeme alabileceğini duyurdu. Daha önce kredi kullanmış ve emekli maaş hesapları üzerinden düzenli ödeme yapmış olan emekliler, hem kamu hem de özel bankalardan bireysel kredi başvurusunda bulunabilir ve hızlı sonuç alabilirler.
Bir devlet bankası olan Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan ve emekli maaşını bankası aracılığıyla alan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi ödemesi sunuyor.
Bu arada PTT, şartları karşılayan ve kredi kullanımı onaylanan maaş müşterileri için PTT şubeleri aracılığıyla SMS yoluyla bireysel kredi başvurusu imkanı sunuyor.
Son olarak Akbank, emekli maaşını banka aracılığıyla alan emekliler için gelir belgesiz 50.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunarken, Akbank Direkt uygulaması üzerinden sürekli onaylanan doğrudan kredi seçeneği de bulunuyor.