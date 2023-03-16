SGK düğmeye bastı, milyonlara para dağıtacak! Tek bir şartı var: O kişilere 13.000 TL toplu para ödenecek!







Ölüm Aylığı için Uygunluk Kriterleri







Aylık Tutarlar

Devlet bazı vatandaşlara ölüm aylığı da dahil olmak üzere nakdi yardımlar sağlıyor. Ancak, vefat eden kişinin ardından mirasçıya bağlanan farklı koşullar var. Uygunluk kriterleri ve emekli maaşı tutarları dahil olmak üzere ölüm aylığının ayrıntıları aşağıda yer alıyor.Hak sahiplerinin ölüm aylığına hak kazanabilmesi için sigortalının belirli bir süre prim ödemiş olması gerekir. Özellikle, vefat eden sigortalının hak sahiplerinin en az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması gerekir. 4/1 sigortalıları için, borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldır sigortalı olmaları ve toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi bildirilmiş olması lazım. Bu şartların oluşumunda vefat eden sigortalı veya hak sahipleri tarafından yapılan tüm borçlanmaların dikkate alınmadığı unutulmamalı. Ancak 1 Ekim 2008 tarihinden önce ölen sigortalılar için 900 günün hesabında borçlanılan tüm süreler dikkate alınıyor.2023 yılında en düşük dul ve yetim aylığı %25'lik paya göre 1.430 TL arttı. En yüksek aylık artık 13.000 TL. Ölüm aylığının ölen kişinin eşine, çocuklarına veya anne babasına bağlandığına dikkat etmek önemli.