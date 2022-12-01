SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Kurum tarafından farklı kategorilerde ve farklı tutarlarda yardım ödemeleri yapılıyor. SGK doğum yapan annelere, doğum borçlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği sağlamasının yanı sıra hesaplarına emzirme ödeneği de yatırıyor. 2021 yılında yaklaşık 116 milyon liralık emzirme ödeneği ödeyen SGK, bu yıl ise Ocak ayından Temmuz ayına kadar 92 milyon TL emzirme ödeneğini çalışanların hesabına yatırdı.
4A 4B 4C’li çalışan olmak fark etmiyorSGK tarafından sağlanan emzirme ödeneği, hizmet akdine tabi çalışan 4A’lı sigortalılar ile kendi adına ve hesabına 4B’li çalışan sigortalılar yararlanabilmektedir. Kamuda çalışan sigortalılara ise kanun gereğince kendi kurumlarına ödeme yapılmakta olup ek bir emzirme ödeneği yapılmamaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan emzirme ödeneği, sigortalı bir annenin doğum yapması durumunda ödeniyor. Ayrıca eğer sigortalı erkeğin eşi doğum yaparsa da verilmektedir. Bu kapsamda 4A’lı ve 4B’li çalışanlara emzirme ödeneği verilmektedir.