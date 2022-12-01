EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 21:31

SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin

SGK tarafından sigortalı çalışanlara yardım yapılıyor. Bu kapsamda 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına para yatırıldı. Hemen maaş hesabınızı kontrol etmelisiniz.

EKONOMİ
01 Aralık 2022 - 21:31
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SGK duyurdu: 4A 4B 4C'li çalışanların hesabına ödemeler yatırıldı! Maaş hesabınızı kontrol edin


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) her zaman ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor. Kurum tarafından farklı kategorilerde ve farklı tutarlarda yardım ödemeleri yapılıyor. SGK doğum yapan annelere, doğum borçlanması ile geçici iş göremezlik ödeneği sağlamasının yanı sıra hesaplarına emzirme ödeneği de yatırıyor. 2021 yılında yaklaşık 116 milyon liralık emzirme ödeneği ödeyen SGK, bu yıl ise Ocak ayından Temmuz ayına kadar 92 milyon TL emzirme ödeneğini çalışanların hesabına yatırdı.

4A 4B 4C’li çalışan olmak fark etmiyor

SGK tarafından sağlanan emzirme ödeneği, hizmet akdine tabi çalışan 4A’lı sigortalılar ile kendi adına ve hesabına 4B’li çalışan sigortalılar yararlanabilmektedir. Kamuda çalışan sigortalılara ise kanun gereğince kendi kurumlarına ödeme yapılmakta olup ek bir emzirme ödeneği yapılmamaktadır.



Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sağlanan emzirme ödeneği, sigortalı bir annenin doğum yapması durumunda ödeniyor. Ayrıca eğer sigortalı erkeğin eşi doğum yaparsa da verilmektedir. Bu kapsamda 4A’lı ve 4B’li çalışanlara emzirme ödeneği verilmektedir.

Kimler alabilir?

Emzirme ödeneği alabilmek için bazı şartlar bulunuyor. Kurumun internet sayfasında yer alan şartlar şu şekilde belirtilmiştir:

4A’lı çalışan sigortalılar için doğumdan önceli bir yıl içerisinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

4B’li çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki en az 1 yıl içerisinde 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve GSS primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödenmiş olması, ayrıca doğumun canlı olarak gerçekleşmiş olma şartları aranıyor.

2021 yılında 232 TL olarak ödenen emzirme ödeneği, 2022 yılında yapılan zam ile birlikte 316 liraya yükseltildi. Yani yeni anneler SGK’dan ayda 316 TL emzirme ödeneği alabilecekler.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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