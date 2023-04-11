Finans
11 Nisan 2023 - 23:59

SGK duyuru yaptı! 4A 4B 4C emeklileri yararlanacak: Yeni şart duyuruldu

SGK tarafından duyurular peş peşe gelirken EYT'lilerin merak ettiği maaş hesaplamalarında tüm detaylar açıklandı. EYT maaş hesaplama robotu üzerinden kısa sürede maaşınızı öğrenebilirsiniz. 4A,4B,4C emekli maaş hesaplamaları haberimizde.

Finans
11 Nisan 2023 - 23:59
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SGK duyuru yaptı! 4A 4B 4C emeklileri yararlanacak: Yeni şart duyuruldu
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Emeklilik yasası üzerinde değişkenlik yapılmasaydı sigorta kaydında kadınlar 20 ve erkekler ise 25 yıl sigorta prim ödemesiyle beraber 5 bin prim günüyle emekli olunacaktı. Bunun üzerine yasa değişikliğine gidilirken sigorta sürecinde farklılık yapılmasa da erkeklerde yıla bakılarak 44'ten 58'e kadınlarda bu durum ise 40-56 arasında şarta bakıldı.

EMEKLİLİK İÇİN 7 BİN 200 PRİM GÜNÜ

EYT üzerinden emekli olunurken yaş şartına bakılmamasıyla beraber prim de ise 1999 öncesinde 5 bin güne getirilirse emekli maaşları aynı prim miktarında SSK'lılarda en yüksek 7 bin 200 Bağ-Kur'lularda ise 9 bin olmasıyla beraber maaşları aynı oran üzerinden prim ödemesiyle daha düşük hale getirilir. EYT çıkmasıyla beraber asgari ücretten prim yatırılırken EYT'li 7.200 günü tamamlamasıyla asgari ücretliyle aynı maaşa sahip olur.



EYT maaş hesaplama robotu

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

T.C Kimlik numaranızı,

SSK Sicil Numaranızı,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

‘Sorgula’ butonuna basılarak hesaplamanız yapılır.

4B EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

TC Kimlik numaranızı,

Kurumu ve güvenlik kodunun yazılmasıyla beraber maaş hesaplaması gerçekleşir.

4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA ROBOTU

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi,

Hizmet türünü seçin.

Altta bulunan hesapla butonuna basılarak işlem sonucunda maaş hesaplanır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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