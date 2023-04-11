Emeklilik yasası üzerinde değişkenlik yapılmasaydı sigorta kaydında kadınlar 20 ve erkekler ise 25 yıl sigorta prim ödemesiyle beraber 5 bin prim günüyle emekli olunacaktı. Bunun üzerine yasa değişikliğine gidilirken sigorta sürecinde farklılık yapılmasa da erkeklerde yıla bakılarak 44'ten 58'e kadınlarda bu durum ise 40-56 arasında şarta bakıldı.
Finans
11 Nisan 2023 - 23:59
SGK duyuru yaptı! 4A 4B 4C emeklileri yararlanacak: Yeni şart duyuruldu
SGK tarafından duyurular peş peşe gelirken EYT'lilerin merak ettiği maaş hesaplamalarında tüm detaylar açıklandı. EYT maaş hesaplama robotu üzerinden kısa sürede maaşınızı öğrenebilirsiniz. 4A,4B,4C emekli maaş hesaplamaları haberimizde.
Finans
11 Nisan 2023 - 23:59