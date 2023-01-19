











EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU

SGK emeklilik hesaplama robotu aktif edildi! Bugün emekli olsam ne kadar maaş alırım? diye merak edenler hemen sorgulayın.Emeklilik için alınacak maaş oranları belli oldu En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, memurlar için en düşük emekli maaşı 7 bin 901 TL oldu. Memur ve emeklilere % 30 zammından ardından ek gösterge kapsamında başta memur emeklileri olmak üzere çalışan memurların maaşlarında farklar olmuştu.uyg.sgk.gov.tr internet adresi üzerinden emekli maaşlarını hesaplama robotu aktif hale getirildi. Bugün emekli olduğunuzda ne kadar para alacağınızın sorusu uyg.sgk.gov. adresinden T.C kimlik numarası ile öğrenilebilir. E devlet, SSK, Bağ - kur emekli maaşlarını hesaplamak için bu robot kullanılabilir. EYT'den sonra merak edilen maaşlar bu tablo ile araştırılabilir. SGK ile emekli olanlar için maaş hesaplama robotu. İşte detaylar....Emekli maaşlarınızı SGK resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Site de emekli maaşı hesaplama robotu aktif olarak bulunuyor. EYT'liler, Bağ - Kur'lular, Emekli Sandığı'na üye olan kişiler emekli maaşlarını bu tablodan ulaşabilecekler. 3600 ek gösterge sonrasında da rakamlar net olarak belli edecek bu tabloya ilişkin detaylar haberimizde... uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap sayfasından bilgilere ulaşabilir. TC kimlik numaranız ile giriş yapabilirsiniz. Kimlik bilgileriniz ile kolaylıkla emekli maaşlarınızı hesaplayabilirsiniz.