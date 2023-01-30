SGK harekete geçti! O 3 şartı taşıyan 1261 günde emekli maaşına kavuşuyor! Tam 52, 53, 54 yaşında emekli olacaksınız! 7 yıl kuralı detayına dikkat!

Emekli olamadım diye üzülmeyin. Bu yöntemle emekli olabilirsiniz! Emekliliğin 3 temel şartını sağlayanlar maaşını alabilecek. Ancak son 7 yıl kuralının maaşa çok büyük etkisi bulunuyor ve SGK
emekliliği Bağ-Kur'a göre daha büyük avantaja sahip. Emekli maaşı miktarı için son 1261 günün çok önemli olduğuna değiniliyor. Bağ-Kurluysanız son 1261 gün kuralını göz ardı etmeyin. İşte detaylar...
HİZMET BİRİMİ OLUŞTURABİLİRSİNİZ
Hizmet birimindeki amaç, farklı sigorta sektörlerinde çalışan çalışanların tüm çalışma sürelerini birleştirme yapmaktır. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı hizmetleri elektronik yönetim üzerinden birleştirilebilir. Başvuru sonrasında SGK ile yapılan yazışmalar sonucunda hizmet süresi ve hizmetler birleştirilir. Kamu sektörü çalışanları da memur olmadan önce hizmet belgesi alabilir ve başvuru yapabilmektedirler.
NASIL HESAPLANIR?
Bağ-Kur'dan daha yüksek maaş alabilirsiniz. Sigorta primleri de düşecek. 7 ve 3,5 yıl terimleri artık gün sayısını ifade eder, takvim yılını değil. Yani bir emeklilik kurumu olarak son 7 yıla genel bakış geriye dönük bir takvim olarak değil, sigortacının son 7 yılı olarak anlaşılmalıdır. Eşitlik halinde son kurum karar verir. 1 Ekim 2008 tarihinden sonra sigortalının tüm çalışma hayatı dikkate alınır ve aylık tutarı, daha fazla sigorta primi ödeyen kurum tarafından belirlenir.
ERKEN EMEKLİ OLMA İMKANI VAR MI?
Bu bir erken emeklilik talebi olmamakla birlikte istisnai durumlarda erken emeklilik alınabilir. Emekli olduktan sonra Bağ-Kur kadınları 7.200 gün, erkekler ise 9.000 gün sigorta primi ödemek zorundadır. SSK'da bu süre kadınlarda 5000 gün, erkeklerde 5975 gündür. 2008 yılında çıkarılan bir yönetmelikle 7 yıl kuralı kaldırıldı. Bireyler, Bağ-Kur'dan SGK'ya sigorta primi nakletme şartlarını sağlamaları halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabiliyor.
KİMLER FAYDALANABİLİR?
Çalıştığı sırada SGK'ya prim ödeyen vatandaşlar, Emekli sandığı üyeleri, SGK Kanunu'nun 506. maddesine göre kurulan sandık üyeleri, Bağ-Kur esnafı, sanatçılar ve serbest çalışanlar. Genellikle kamu çalışanları ücretlerinin düşmemesi için birleşme sürecini geciktirmemelidir. Sağlık veya teknik şartların kişilerin başvurmasına engel olması halinde kanuni mirasçılar da başvurabilir. Vefat halinde hak sahipleri de birleşme talebinde bulunabilirler. Birleşme ile bağlantılı olarak oluşan borçların ödenmesi gerekir.