GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:58

SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni düzenlemelerde sona gelindi. EYT kapsamında emekli olacak vatandaşların hizmet dökümünde yer alan harflere dikkat edilecek. Hizmet dökümünde S, Ş ve K kodu bulunan kişiler riskli grupta yer alıyor. Peki, S, Ş ve K kodları ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

GÜNDEM
03 Kasım 2022 - 11:58
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SGK herkesi uyardı! Hizmet dökümü belgesinde bu harfler olanlar risk altında! Emekliliğiniz yanabilir


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hazırladığı EYT tasarısı için nefesler tutuldu. Aralık ayında Meclis’te yer alacak olan tasarı kapsamında 5 milyon vatandaş emekli olabilecek. EYT kapsamında yer alan vatandaşlar için kademeli emeklilik sistemi uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama doğrultusunda 2023 yılından itibaren EYT'lilerin emekli olabileceğini belirtildi. Kademeli emeklilik sisteminde prim gün sayısı ve sigortalılık süresi önemli bir yere sahiptir. İlk etapta prim gün sayısı fazla olan vatandaşlar emekli olabilecek. Ancak SGK tarafından yapılan açıklama kapsamında hizmet dökümünde S, Ş ve K harfleri bulunan kişiler riskli grupta yer alıyor. Hizmet dökümünde yer alan kodlar emeklilik süresini etkileyecek. Peki, S, Ş ve K kodları ne anlama geliyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı…

S, Ş VE K KODLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu işyerlerine belli kodlar vermektedir. Bu kodlar ise S, Ş ve K kodu olarak karşımıza çıkıyor. Hizmet döküm belgesinde yer alan bu ifadeler kişilerin emekliliği etkiliyor. Ş harfi şirkete şüpheli olduğu anlamına gelmektedir. Bu harfin bulunduğu şirkette denetim yapılmaktadır. Şirket de sahte sigortalı çalışanların bulunmaması durumunda ise harf kaldırılır. S harfi ise sahte iş yeri anlamına gelmektedir. Şirket artık suçlu konumunda yer almaktadır. Burada denetlemeler yapılırken sahte sigortalılarda tespit edilmektedir. Bu kişiler hakkında daha sonra işlem başlatılır. K harfi ise kontrollü anlamına gelmektedir. Şirketin denetim altında olduğunu belirten bir ifade olarak karşımıza çıkıyor. Sigortalı olarak çalışan kişilerin işyerindeki kodlama ile ilgili bir problem olması durumunda emekli olamayacağı belirtildi.



Emekli Olacaklar Dİkkat

EYT kapsamında yer alan vatandaşların hizmet döküm belgelerini incelemesi gerekiyor. Belgelerinde S, Ş ve K harfi bulunan vatandaşların SGK’ya başvuru yaparak sigortalılık sürecinin incelenmesini talep etmesi gerekir. Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama doğrultusunda emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için kesintili maaş modelinin uygulanmayacağı belirtildi. Maaşlar prim gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirlenecek. Bu kapsamda prim gün sayısı için SSK ve bağ-kur emeklileri arasında oluşan maaş farkının da ortadan kaldırılması için çalışmalar başlatıldı.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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