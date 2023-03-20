SGK hizmet dökümünüzü hemen kontrol edin! Eğer böyle yapıldıysa hapse girebilirsiniz: Başınız yanmasın!







Sigorta Türünüzü Yanlış Beyan Etmenin Ağır Cezaları







SGK Denetimlerini Artırdı, 35.000'in Üzerinde Sahte Sigortalı Tespit Etti

Sigorta Türünüzü Yanlış Beyan Etmenin Sonuçları

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta kolları için 3 farklı hizmet dökümü sunarak kamu görevlilerinin 4/c'den, serbest meslek sahiplerinin 4/b'den, başkasının hesabına çalışanların ise 4/c'den emekli olmalarına olanak sağlıyor. SSK'dan emekli olanlar erken emeklilikle daha yüksek maaş alırken, bu durumdan yararlanmak için usulsüzlük yapanlar SGK'nın hedefinden kaçamıyor.SGK mevzuatına göre, özellikle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açısından, sahte işyeri ve sigortalılığın tespiti ağır cezalara yol açıyor. Kanun kapsamındaki idari cezaların yanı sıra, kişiler Türk Ceza Kanunu kapsamında cezai yaptırımlara da maruz kalabilir. SGK, sahtecilikten suçlu bulunması halinde hem sigortalıya hem de sigortacıya para cezası uyguluyor.SGK Denetimleri Artırıyor">SGK, 2022 yılında yaptığı denetimlerde 711 sahte işyeri ve 35.612 sahte sigortalı tespit etti. Sosyal güvenlik müfettişleri 2.513 sahte işyeri ve 124.373 sahte sigortalı tespit etti ve gerekli cezai yaptırımları uyguladı. 2023 yılı için de denetimler başlatıldı.SGK, sigorta türünü yanlış beyan edenlere, sigortanın iptali, aylıkların kesilmesi ve o ana kadar sağlanan aylık ve tedavi için yapılan tüm harcamaların faiziyle birlikte geri alınması da dahil olmak üzere ağır cezalar uyguluyor. Sahte sigorta yaptıran ve fiilen çalışmayan kişileri sigortalayan işverenler de Türk Ceza Kanunu kapsamında resmi ve özel belgede sahtecilik ve resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçlarından 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor.