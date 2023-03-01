SGK iş kapılarını açtı! Yüzlerce memur alımı yapılacak: Yüksek maaşlı iş arayanlara müjde

Kamu kurumlarında çalışmak isteyen ve memur olma hayali kuran insanlar için yeni bir haber SGK tarafından paylaşıldı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre birçok memur alımı yapılacak. Peki başvurular nasıl olacak? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK PERSONEL ALIMI YAPIYORSGK tarafından gelen haberlere göre 935 memur alımı yapılacak. SGK personel alımı ile ilgili detaylar 19 Ekim 2022 tarihinde Resmi Gazete üzerinden vatandaşa bildirildi. SGK personel alımı kapsamında 88 şef, 14 teknisyen, 30 uzman, 43 mühendis, 55 memur, 37 teknisyen, 668 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alımı yapılacak.
Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyor ve kurum tarafından belirlenen KPSS puan türünden talep edilen puanın alınmış olması gerekiyor. Aynı zamanda başvuru yapacak adayların adli sicil kayıtlarının temiz olması ve 35 yaşlarını tamamlamamış olmaları gerekiyor.