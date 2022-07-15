EKONOMİ
15 Temmuz 2022 - 18:36

SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama

4A/4B iş görememezlik ödeneği başvursu yapmış olan kişiler ödeneklerin ne zaman yatacağını araştırıyorlar. Bu kapsamda ise E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama işlemleri devreye giriyor. İşte, e-Devlet Kapısı'ndan istirahat rapor parası kontrol işlemleri..

EKONOMİ
15 Temmuz 2022 - 18:36
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SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar? E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası yönetmeliğine göre iş görememezlik durumlarında çalışanlara SGK, çalışılmayan durumda kesinti yapılan paranın ödeneği sağlanıyor. Bu ödenek tarafından çalışmadığı süreçte kendisinden kesilen paranın ödeneği SGK istirahat rapor parası olarak tanımlanıyor.

SGY'ya iş görememezlik başvurusu yapılması sonrası ödeneğin yatırıldığı tarih ise çalışan açısında büyük önem taşıyor. Başvuru sonrasında ödeneklerin kaç gün içinde hesaba geçeği ise araştırılıyor.



E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama

SGK istirahat rapor ücreti ne zaman yatar?

SGK'dan istirahat raporunun parasını almak için başvuru yapan kişilerin rapor ücretlerini geriye alınabilmesi için belirlenen süre yaklaşık olarak 15 iş günüdür. Başvuru yapıldıktan sonra rapor kabul edilerek işleme alınrsa başvuru sahibinin isimlerine veya banka hesaplarına rapor ücretleri 3 gün içerisinde yansıtılır. Fakat, rapor alındıktan hemen sonra başvuru yapılmamasından dolayı bu süre 2 aya kadar da uzayabilir.

E-devlet SGK istirahat raporu (parası) sorgulama

SGK istirahat raporlarının sorgulama işlemleri genel olarak 'https://www.turkiye.gov.tr/saglik-e-imzali-istirahat-raporlari-sorgulama' adresinden gerçekleştirilir. Sağlık Bakanlığı ile ve e-Devlet arasında gerçekleştirilen ortaklık kapsamında istirahat raporunu sorgulama işlemleri birkaç adımda yapılıyor. Kişiler isterlerse raporlarının çıktılarını barkodlu belge olarak e-Devlet'ten alabiliyorlar.

E-devlet sisteminden rapor sorgulamak için ilk olarak sisteme kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılması gerekir. Daha sonrasında SGK istirahat raporu müracaatı yapan kişilerin ekranda yer alan arama kısmına “4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme” veya “İstirahat Raporları Sorgulama” ifadelerini yazmaları sonrası çıkan sonuçlarla yapılan istirahat raporu parası sorgu işlemlerini tamamlayabilirler.

PTT'den rapor parası sorgulanır mı, nasıl öğrenilir ?

PTT'den başvuru yapan kişiler raporların sorgulayabilmek için PTT şubesine bizzat gitmesi gerekir. Başvuru sahibi dilerse ALO 170 hattının arayarak da sorgulamasını gerçekleştirebilir.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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