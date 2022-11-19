EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 19:42

SGK karşılıksız 10.110 TL ödeme yapıyor! Bu şartlara uyuyorsanız hesabınıza hemen yatırılır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan ödemelerden biri daha ortaya çıktı. Başvuru yapanlara 10 bin 110 liraya kadar karşılıksız ödeme yapılıyor.

EKONOMİ
19 Kasım 2022 - 19:42
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SGK karşılıksız 10.110 TL ödeme yapıyor! Bu şartlara uyuyorsanız hesabınıza hemen yatırılır


Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara aylık düzenli ödemeler yapılıyor. Bu kapsamda kurumdan alınabilen birçok ödeme bulunuyor. Vatandaşlar bu ödemelerden kendileri yararlanabileceği gibi aynı zamanda eşi, çocukları, annesi ya da babası da yararlanabiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanlar için para ödemesi yapılıyor. Bu çalışanın hayatını kaybetmesi halinde ailesine maaş bağlanıyor. Türkiye’deki milyonlarca kişi bu ödemelerden yararlanarak geçimini sağlıyor. Bu yıl için ücret tutarı da açıklandı.

10 bin 110 lira ödeme toplu ödeme alabilirsiniz



Sigortalı çalışanın hayatını kaybetmesi durumunda SGK tarafından ailesine maaş bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin eşi, çocukları, annesi ya da babası bu maaşı kurumdan alabiliyor. Ancak bu maaştan yararlanabilmek için bazı şartlara itibar edilmesi gerekmektedir.

Kanun kapsamında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için şu şartlar belirlenmiştir;

Vefat eden sigortalının 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş ya da,

4A sigortalıları için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldır sigortalılarsa, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmasıyla ölüm aylığı bağlanabilmektedir.

Bunun yanında malullük ya da yaşlılık aylığı almaya devam ederken ya da bu maaşları almaya hak kazanmış fakat almadan vefat etmiş,

Bağlanan malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilmiş olanların da başvuru yapmaları durumunda ölüm aylığı alma hakları bulunmaktadır.

Bunlar gözden kaçmasın

Ölün aylığı alınabilmesi için yalnızca 4/1 a sigortalıları için oluşturulan her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıllık sigorta şartı aranıyor. 1 Ekim 2008 tarihinden önce vefat eden sigortalının 900 gün hesabında borçlanılan tüm süreler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Buna göre çalışan sigortalı üzerinden ölüm aylığı alınabilmesi için genel sağlık sigortası dahil olmak üzere prim ve prime ilişkin tüm borçların ödenmiş olması gerekmektedir.

Başvuru yapmak şart

Öte yandan ölen çocuktan dolayı anne ya da babaya maaş bağlanabilmesi için de aynı şartlar gerekiyor. bu şartları taşıyan kişiler SGK tarafından hazırlanmış tahsis talep ve beyan taahhüt belgeleri ile SGK’ya başvuru yapmalıdır. Başvuru yapılmadığında SGK’dan maaş alma hakkı kaybolur.

2022 yılında ölüm aylığı ödemeleri çalışanın maaşına göre verilmektedir. Bu kapsamda ödemeler 875 liradan başlamakta ve 10 bin 110 liraya kadar çıkmaktadır.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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