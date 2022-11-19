SGK karşılıksız 10.110 TL ödeme yapıyor! Bu şartlara uyuyorsanız hesabınıza hemen yatırılır

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından vatandaşlara aylık düzenli ödemeler yapılıyor. Bu kapsamda kurumdan alınabilen birçok ödeme bulunuyor. Vatandaşlar bu ödemelerden kendileri yararlanabileceği gibi aynı zamanda eşi, çocukları, annesi ya da babası da yararlanabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sigortalı çalışanlar için para ödemesi yapılıyor. Bu çalışanın hayatını kaybetmesi halinde ailesine maaş bağlanıyor. Türkiye’deki milyonlarca kişi bu ödemelerden yararlanarak geçimini sağlıyor. Bu yıl için ücret tutarı da açıklandı.
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Sigortalı çalışanın hayatını kaybetmesi durumunda SGK tarafından ailesine maaş bağlanmaktadır. Vefat eden kişinin eşi, çocukları, annesi ya da babası bu maaşı kurumdan alabiliyor. Ancak bu maaştan yararlanabilmek için bazı şartlara itibar edilmesi gerekmektedir. Kanun kapsamında ölen sigortalının hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanabilmesi için şu şartlar belirlenmiştir; Vefat eden sigortalının 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş ya da, 4A sigortalıları için her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldır sigortalılarsa, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirmiş olmasıyla ölüm aylığı bağlanabilmektedir. Bunun yanında malullük ya da yaşlılık aylığı almaya devam ederken ya da bu maaşları almaya hak kazanmış fakat almadan vefat etmiş, Bağlanan malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilmiş olanların da başvuru yapmaları durumunda ölüm aylığı alma hakları bulunmaktadır.