SGK milyonlarca kişiye bayram parası yatıracak! O şartlara hemen bakın: Tamı tamına 4000 TL bayram harçlığı verilecek!

SGK bayram öncesinde bayram desteklerinin yatırılacağını belirtti. Bayram destekleri ATM'den yatırılacaktır. Bayram desteği ne kadar ödenecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.
4000 TL BAYRAM DESTEĞİ!Pandemi süresinde 6.9 milyon çalışan kişi için ödenen 50.7 milyar TL ödenek deprem bölgesindeki çalışanlara destek oldu. 60 milyar TL üzeri işsizlik sigortası ile depremzede vatandaşlara destek sağlanmaktadır.
Deprem bölgesinde bulunan 11 ilde 2022 yılı sonu verilerine göre 3.2 milyon sigortalı çalışan vardır. Neredeyse 494.000 çalışanı memur iken 437.000 kişi esnaf ve tarımda kendi işini yapmaktadır. Bir ve birden fazla işverene hizmet eden sigortalı çalışan sayısı ise 2.3 milyon olarak tespit edilmiştir. Deprem bölgesinde yer alan 11 ilde üretim tesisleri yer almaktadır. Olağanüstü hal 22 Mayıs tarihinde son bulacaktır. Olağanüstü hal için 3 ay daha uzatma beklenmektedir. Bölgede gerçekleşen iş başvuruları İŞKUR tarafından değerlendirilmektedir. Kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan vatandaşlar uygunluğa gerek kalmadan ödemelerden faydalanabileceklerdir. Depremden etkilenen haftalık çalışma süresini geçici azaltan faaliyetleri tamamen, kısmen durduran tüm işverenler başvuruda bulunabileceklerdir. Kısa çalışma ödeneğinden faydalanacak olan kişilerin son 4 ay içerisinde çalışmış olması ve aynı zamanda 6000 gün işsizlik sigorta priminin yatırılması gerekmektedir. İşverenler tüm çalışma ödeneği için işçisi adına başvuruda bulunabilmektedir. Eğer asgari ücretli çalışan ise son 12 ay asgari ücret ödemelerine bakılacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayan kişiler, ücretsiz izne çıkarılanlar, işten çıkartılanlar da kısa çalışma ödeneğinden faydalanma hakkına sahip olabileceklerdir. Bu destek günlük 133,44 TL aylık ise 4000 TL olarak belirlenmiştir. Deprem bölgesinde sağlık hizmetlerinde SGK sorumlu tutulmuştur. Yapılan harcamalar kurumunn bütçesinden sağlanmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşların da harcamaları, sağlık hizmetleri devlet tarafından karşılanmaktadır. TÜİK'in açıkladığı Şubat ayı işsizlik verilerinde %10 işsizlik oranı olduğu belirtlendi. Deprem bölgesinde bulunan Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya ve Osmaniye şehirlerinde de araştırmalar yapılmıştır. %7,8 olarak açıklanmıştır. Önceki aya göre istihdam edilen kişi sayısı 361.000 azalarak 1.460.000 olmuştur. Böylelikle istihdam oranı 0.6 puanlık azalma ile karşı karşıya kalarak %48,2 gerilemiştir.