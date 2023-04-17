SGK müdüründen son dakika EYT açıklaması! Sakın yapmayın diyerek duyurdu

EYT yasasının onaylanması ile 81 ildeki SGK
müdürlüklerinde yoğunluklar oluştu. Bolu da yaşayan EYT
başvurusunda bulunmak isteyenler için bir son dakika
gelişmesi oldu. Detaylar haberimizde…
SGK MÜDÜRÜNDEN EYT AÇIKLAMASI
Bolu Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bölge Müdürü Mehmet Hanefi Taştan, Bolu da ikamet eden vatandaşların EYT başvuru sürecine ilişkin açıklama yaptı.
SGK Genel Müdürü Hanefi Taştan, Nisan ayı sonuna kadar EYT'ye başvuran vatandaşların yüzde 95'inin ay bitimine kadar maaşa bağlanmalarını hedeflediklerini söyledi. Taştan, Genel Müdürlüğün tüm çalışma arkadaşlarıyla birlikte çalışarak kimsenin mağdur olmaması için elinden gelenin en iyisini özveriyle yaptığını, sabır ve anlayış beklediğini anlattı. SGK Müdürü Taştan, tüm EYT'lilere hayırlı olsun dileklerini sunarken, EYT'li vatandaşın bu süreçte gönderilen mesajları takip etmeleri gerektiğini sözlerine ekledi. Taştan yaptığı açıklamada;
‘RUTİN İŞLERİMİZİN 45 KATI ORANINDA BAŞVURU ALDIK’
“Çok kıymetli Bolulu hemşehrilerim; Bildiğiniz üzere kamuoyunda EYT olarak bilinen Emeklilikte yaşa takılan sigortalılarımız ile ilgili 3 Mart 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan kanun kapsamında sizlerden yaklaşık rutin işlerimizin 45 katı oranında bir başvuru aldık. Bolu SGK İl müdürlüğü olarak yaptığımız planlama ile şu anda Müdürlüğümüz tüm kademelerinde çalışan mesai arkadaşlarımızla beraber büyük bir özveri ile gece, gündüz, sahur, iftar demeden bu işe yoğunlaşmış durumdayız.
‘YÜZDE 95’İNİ NİSAN AYI İÇERİSİNDE BAĞLAYACAĞIZ’
Hedefimiz, diğer illerle yazışmaları devam eden dosyalar ile Bağ-Kur yazışmaları olan dosyalar dışında kalan tüm talepleri Nisan ayı bitmeden sonuçlandırmaktır. Yani bize gelen tüm taleplerin yaklaşık yüzde 95’ini, Allah nasip ederse Nisan ayı içerisinde bitirecek ve maaşlarınızı bağlayacağız.
‘BU AY İÇERİSİNDE BİR MİKTAR SABIR VE ANLAYIŞ BEKLİYORUZ’
Bu ay içerisinde siz değerli hemşehrilerimizden bir miktar sabır ve anlayış bekliyoruz. Yani bizleri sürekli arayıp iki günde bir kuruma maaşım bağlandı mı diye ( ki onlar kendilerini bilir ) gelmeniz bu süreci daha da geciktirdiğinden sizden ekstra sabır, anlayış ve dua bekliyoruz. Şunu bilmenizi isteriz ki başvuruyu yaptıysanız; bu ay içinde ilave bir çaba içine girmeden evinizde oturup size gelecek aylık bağlama mesajınızı takip etmeniz. Mesaj geldikten iki gün sonra; ilgili bankanızdan, günlük ödemeler olarak yatırılan birikmiş maaşınızı talep edip süreç hakkında da gerekli bilgileri edinebilirsiniz. Emekli maaşınızın hayırlı olmasını, sağlık ve afiyet içerisinde bir ömür geçirmenizi dilerim” Sözlerini söyledi.