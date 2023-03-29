Finans
29 Mart 2023 - 19:00

SGK müjdeyi verdi! Asgari ücretliye seçim öncesi 25.000 TL toplu para ödemesi yapılacak... Ödemeyi almak için tek şart var!

SGK müjdeyi verdi. Asgari ücretli vatandaşlara büyük müjde geldi. Bu koşulu taşıyanlara 25 bin lira toplu ödeme verilecek. İşte tüm detaylar...

Finans
29 Mart 2023 - 19:00
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SGK müjdeyi verdi! Asgari ücretliye seçim öncesi 25.000 TL toplu para ödemesi yapılacak... Ödemeyi almak için tek şart var!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilere sürpriz haber gelirken resmen cepleri parayla dolup taşacak. Emekli maaşlarına ek zam yapılması üzerine gözler asgari ücretli çalışanlara çevrildi. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken SGK'dan sevindirici haber geldi. Asgari ücretli herkese toplu 25.000 TL ödeme.

ASGARİ ÜCRETLİLERE TOPLU ÖDEME

SGK tarafından hazırlıklar başlarken çalışanlara 24.909 TL nakit para ödemesi yapılacağı duyuruldu. Başvurular için araştırma yapan vatandaşlar şartların neler olduğunu yakından takip ediyor. Yapılan açıklamaya bakıldığında doğum sonrası sekiz doğum öncesi sekiz olarak toplamda 16 haftalık izin kullanılacağı bildirilirken gebeliğin ikiz olması durumunda ek 2 hafta daha izin kullanımı yapılacağı açıklandı. asgari ücretli çalışanlara doğum sonrası başvuruların yapılabileceği bilgisi verildi.



Doğum ödeneği

25 BİN TL BAŞVURU ŞARTLARI

-Doğumdan 1 yıl öncesinde en az 90 gün sigorta priminin yatırılmış olması

-Doğum izni başlamadan önce işten ayrılarak ödenek almamış olmak

-Kadınların işyerinde sigortaılık halinin sürekliliğine bakılıyor.

-Rapor süresi 112 gün içerisinde işyerinde çalışmamak

-Kadın çalışanların doktordan alınan raporu işyerine teslim etmesi gerekir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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