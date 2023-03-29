Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilere sürpriz haber gelirken resmen cepleri parayla dolup taşacak. Emekli maaşlarına ek zam yapılması üzerine gözler asgari ücretli çalışanlara çevrildi. Asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken SGK'dan sevindirici haber geldi. Asgari ücretli herkese toplu 25.000 TL ödeme.
Finans
29 Mart 2023 - 19:00
SGK müjdeyi verdi! Asgari ücretliye seçim öncesi 25.000 TL toplu para ödemesi yapılacak... Ödemeyi almak için tek şart var!
SGK müjdeyi verdi. Asgari ücretli vatandaşlara büyük müjde geldi. Bu koşulu taşıyanlara 25 bin lira toplu ödeme verilecek. İşte tüm detaylar...
Finans
29 Mart 2023 - 19:00