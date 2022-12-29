SGK önlerinde EYT kuyruğu! Maaş bekleyenlere kötü haber: Bağlanma işleminde yasal bekleme süreci başlatıldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilik Yaşına (EYT) ilişkin düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde kalabalık oluştu. Aylık taahhüt sürecine ilişkin SGK'dan önemli bir açıklama geldi. İşte SGK'dan yapılan tam açıklama: “Cumhurbaşkanımız 28 Aralık 2022 tarihinde Emeklilik Yaşı (EYT) Tebliği yayınlayarak bu alanda bireyler için herhangi bir yaş şartı olmadığını belirtmiştir.
Yukarıdaki düzenlemeler henüz yasalaşma sürecini tamamlamamış olmakla birlikte, birçok vatandaşımız emekli maaşı için gerek e-devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumlarımıza başvuruda bulunmuştur.