SGK önlerinde EYT kuyruğu! Maaş bekleyenlere kötü haber: Bağlanma işleminde yasal bekleme süreci başlatıldı!













MAAŞ BAĞLAMA İŞLEMLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Emeklilik Yaşına (EYT) ilişkin düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamanın ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önünde kalabalık oluştu. Aylık taahhüt sürecine ilişkin SGK'dan önemli bir açıklama geldi. İşte SGK'dan yapılan tam açıklama: “Cumhurbaşkanımız 28 Aralık 2022 tarihinde Emeklilik Yaşı (EYT) Tebliği yayınlayarak bu alanda bireyler için herhangi bir yaş şartı olmadığını belirtmiştir.Yukarıdaki düzenlemeler henüz yasalaşma sürecini tamamlamamış olmakla birlikte, birçok vatandaşımız emekli maaşı için gerek e-devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumlarımıza başvuruda bulunmuştur.Söz konusu kanunun yürürlüğe girmesinden önce yapılan bu başvurulara istinaden kurumumuz üzerinden aylık ödenmesi hukuken mümkün değildir. Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra bu tesise aylık başvuru formu iletmeniz durumunda emeklilik işleminiz hızlı bir şekilde tamamlanacaktır. Ayrıca, yazılı ve görsel basında uzman olduğunu iddia edenlerin açıklamalarının dikkate alınmaması ve sadece Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açıklamalarına göre hareket edilmesi prosedürlere uyulmasını sağlayacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."