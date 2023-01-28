Büyüyen ekonomik zorluklarla birlikte, devletin bir dizi alanda yardım ettiği belirtilmelidir. Bu yardım, özellikle talep etmeleri halinde herkese verilmektedir. Bu talepler e-devlet üzerinden özel olarak alınmakta ve onay alındıktan sonra bu destekler yapılabilmektedir. Özellikle ihtiyaç sahipleri için heyecan verici bir fırsat olan bu SGK hibesi, ihtiyaç sahibi aileler için çok önemlidir. SGK tarafından mali yardım olarak kabul edilen bu destekler, tüm hak sahiplerinin yararına katkı sağlamaktadır. Bu yardımlar insanlara bu şekilde yardımcı olduğu için yardım fonlarına başvurulması gerekmektedir. Bu yardım bölümleri kullanma bakımından da faydalı olabilir. Bu taleplerde bulunanlar daha sonra gerekli belgelerin sisteme yüklenmesi sonrası destek alabilirler.
EKONOMİ
28 Ocak 2023 - 19:00
SGK para dağıtmaya başladı! Başvurana 3 gün sonra toplu para ödenecek: O kişiler tek tek listelendi!
SGK’ya başvuru yapanlara nakit para yardım desteği veriliyor. Başvuruları onaylananlara nakit ödemeler başladı. 25-26-27 tarihinde hesaplara yatırıldı.
EKONOMİ
28 Ocak 2023 - 19:00