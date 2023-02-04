Finans
04 Şubat 2023 - 19:30

SGK para musluklarını açtı: Bunu yapanlara 5 maaşlık para ödenecek! Gün şartına dikkat

SGK'lı olan işçilere verilen haklar ile ilgili açıklama yapıldı. İşçilere tanınan bu haklar nelerdir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
04 Şubat 2023 - 19:30
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SGK para musluklarını açtı: Bunu yapanlara 5 maaşlık para ödenecek! Gün şartına dikkat
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İşçilerin bu haklarıyla ilgili bilgilendirilmesi gerekmektedir. İşçilerin hakları arasında ihbar, kıdem, ayrımcılık tazminatı ve işe geri dönme hakkı vardır. Peki siz bu hakların detaylarını biliyor musunuz? İşte tüm detaylar haberimizde.

İŞTEN HAKSIZ YERE ÇIKARILAN İŞÇİYE TAZMİNAT



İşten haksız yere çıkarılan işçinin 8 maaş tazminat, işe geri dönme ve başka işe geçiş yapma hakkına sahiptir. İşçilerin çoğu bu haklarıyla ilgili bilgiye hakim değildir. İşten çıkarılan işçiye, çıkarılması ile ilgili yasal bir gerekçe sunulması gerekmektedir. Ancak yasal bir gerekçe bulunmuyorsa işçinin işe geri dönme hakkı vardır.SGK'lı işçilere tazminat

180 GÜN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE

Sigortalı olarak işyerinde 6 ay çalıştıysanız bu haklara sahipsiniz. İşe geri dönmek istemeyen işçi 8 aylık tazminat maaşı için başvuru yapmalıdır. Bu başvuru kabul edilirse 8 aylık tazminata sahip olacaksınız.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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