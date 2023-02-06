SGK primi ödenen kişilere müjde: Başvuran toplu para alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından doğum yapan kadın çalışanlara ve sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe ödenen emzirme ödeneği ile ailelere destek olmak amaçlanıyor.
SGK TARAFINDAN DESTEKLENEN EMZİRME ÖDENEĞİ: NE KADAR OLDU? KİMLERE VERİLİYOR? BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIYOR?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yeni anne baba olan ailelere destek olmak amacıyla 4a, 4b ve 4c ile Bağ-KUR'lu olup doğum yapan kadın çalışanlara ödenen emzirme ödeneğini açıkladı. SGK'nin 2021 yılında 115 milyon 984 bin 712 TL emzirme ödeneği sağladığı, 2022 Ocak ile Temmuz dönemlerinde ise 291 bin 649 rapor karşılığında 91 milyon 747 bin 507 TL emzirme ödeneği yatırdığı belirtildi. Emzirme ödeneği, kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olan 4a'lı çalışan sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b'li) çalışan sigortalıların yararlanabildiği bir ödeme türüdür.
EMZİRME ÖDENEĞİ 316 LİRA OLARAK YAPILIYOR!
SGK Emzirme Ödeneği, annelere veya babalara bebeklerinin emzirilmesi sürecinde maliyetlerinin karşılanması amacıyla verilen bir ödemedir. Bu ödeme, doğum yapan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine yapılır. SGK
tarafından verilen bu ödemenin miktarı, ailelere aylık 316 lira destek sağlar. Kamu görevlileri ise kurumları tarafından bu ödemenin yapılmasını sağlar. Emzirme ödeneği almak için, 4a tipi sigortalının adına en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması veya 4b tipi sigortalının doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış olması gerekmektedir. Ayrıca doğumun canlı gerçekleşmiş olması ve sigortalının herhangi bir prim borcunun olmaması şarttır. Ödemeler, belirtilen emzirme ödeneği raporu doğrultusunda otomatik olarak anlaşmalı bankaya veya sigortalının belirttiği hesap numarasına yapılır. Hak sahipleri, ödemelerini 5 yıl içinde çekebilir.
EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR?
SGK Emzirme Ödeneği, annelere bebeklerinin doğumundan itibaren bir yıl boyunca yapılan emzirme sürecini desteklemek için verilen bir ödemedir. Bu ödeme, SGK tarafından yapılır ve annelere aylık olarak verilir. SGK Emzirme Ödeneği, annelere emzirme sürecinde maliyetleri karşılamaya yardımcı olur ve emzirme sürecine devam etmelerine yardımcı olur. SGK Emzirme Ödeneği, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan annelere verilir ve SGK kayıtlı bebekler için geçerlidir. SGK Emzirme Ödeneği, SGK tarafından verilen bir sosyal güvenlik hizmetidir ve annelere emzirme sürecinde destek sağlar.