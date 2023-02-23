SGK priminde tarife değişti! O tarih işaret edildi: O il de kapsama alındı!

6 Şubat tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında 10 ilde OHAL ilan edildi. Deprem sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarının kararları belli olmaya başladı. Peki SGK prim borçları ile ilgili hangi kararlar verildi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O İL DE SGK KARARINA DAHİL EDİLDİKahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük deprem felaketi sonrasında kamu kurumları OHAL ilan edilen illerdeki depremzede vatandaşlar için kararlarını paylaşmıştı. SGK tarafından yapılan açıklamaya göre prim borcu ödemesi gereken depremzede vatandaşların borçları ertelendi.
Son gelen haberlere göre Elazığ ilinin de deprem bölgesi sayılması sebebiyle SGK tarafından verilen karara Elazığ'da dahil edildi. Prim borçları ile ilgili durumlar 31 Ağustos tarihine kadar ertelendi. OHAL ilan edilen deprem bölgesinde çalışan sigortalı vatandaşlar için borçlanma konusunda ek süre tanındı. Son ödeme tarihi 31 Ağustos tarihi olarak belirlenen borçlarda bir faiz artışı uygulanmayacak. 1 Ocak tarihinden önce başvuru yapanlar 6 bin 471 TL borçlanma ve ihya ödeyecek. 1 günlük doğum ve askerlik borçlanması günlük olarak 69.02 TL, ihya için 74.41 TL olarak belirlendi.