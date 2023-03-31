SGK, PTT, Bakanlık el sıkıştı! 18-26 yaş arası gençler dikkat: O şartla 1.600 TL para ödenecek!







DESTEK ÖDEME BAŞVURULARI

SED BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?







Öğrencileri yakından ilgilendiren önemli bir gelişme yaşanırken başvuru ekranının açıldığı açıklandı. SED ödemeleri yapılmaya başlanırken ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine ödemeler yapılmaya başladı. PTT üzerinden temin edilen ödemelere dair başvuru şartları açıklandı. SED başvuruları nasıl yapılır?E devlet üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak Aile Bakanlığı sayfasına yönlendirilerek sayfaya erişim sağlanır. Devamında ise sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvuru kısmına giriş yapılır ve sağ üst köşede bulunan yeni başvuru kısmında yer alan başvuru formu doldurularak onaylanır.-Bakım tedbiri çıkan kişiler için sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi ya da yakınlarının yanına gidebilecek çocuklar.-Ekonomik açıdan yoksulluk çeken korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarından bakım tedbiri çıkanlar için bakılacak çocuklar. -Olağanüstü felaket, hastalık, afet ya da kaza geçirerek belirli bir süre kendisini ve geçindirmekle zorunlu olan aile fertlerinin temel ihtiyaçlarının karşılayamayacak durumda olanların ya da vefat eden kişilerin çocukları. Aile Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL tutarında SED ödemesi yapıldığı bilgisi verildi. Sosyal açıdan gelişimlerine de önem verilirken SED hizmetlerimizde yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenlenerek sosyalleşmelerine katkıda bulundu.