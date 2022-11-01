YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:18

SGK sicil numarası nedir, ne işe yarar? SGK sicil numarası nereden ve nasıl öğrenilir? SGK sicil numarası sorgulama işlemi

Sicil numarası kişinin bağlı olduğu kurum ile kuruluşların altyapılarında kişinin tanınması amacıyla atanan numaradır. Peki, SGK sicil numarası ne işe yarıyor, nasıl alınıyor? Detaylar haberimizde...

YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:18
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SGK sicil numarası nedir, ne işe yarar? SGK sicil numarası nereden ve nasıl öğrenilir? SGK sicil numarası sorgulama işlemi


Sicil numarası bağlı olduğumuz kurum ile kuruluşların altyapılarında bizi tanımak için atanan numaradır. Yani sicil numarası T.C kimlik numarası olarak düşünülebilir. Sicil numarası; SSK, SGK ve BAĞ-KUR işyerleri ile pek çok kurumda karşımıza çıkmaktadır.

SGK SİCİL NUMARASI NASIL SORGULANIR?

SGK sicil numarası sorgulanması e-Devlet sisteminden kolaylıkla yapılmaktadır. Bu işlem için ilk olarak T.C kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Sayfada yer alan e-Hizmetler alanından 4A Sigortalı Tescil Koduna giriş yaptıktan sonra sorgulama bilgileriniz karşınıza çıkacaktır.



 sgk sicil numarası nedir

SGK SİCİL NUMARASI NE İŞE YARIYOR?

SGK sicil numarasıyla e-Bondro sorgulaması, hizmet dökümü ve tüm SGK sorgulamaları yapılabilmektedir. Bu yüzden SGK sicil numarasının bilinmesi oldukça önemlidir.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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