Sicil numarası bağlı olduğumuz kurum ile kuruluşların altyapılarında bizi tanımak için atanan numaradır. Yani sicil numarası T.C kimlik numarası olarak düşünülebilir. Sicil numarası; SSK, SGK ve BAĞ-KUR işyerleri ile pek çok kurumda karşımıza çıkmaktadır.
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:18
SGK sicil numarası nedir, ne işe yarar? SGK sicil numarası nereden ve nasıl öğrenilir? SGK sicil numarası sorgulama işlemi
Sicil numarası kişinin bağlı olduğu kurum ile kuruluşların altyapılarında kişinin tanınması amacıyla atanan numaradır. Peki, SGK sicil numarası ne işe yarıyor, nasıl alınıyor? Detaylar haberimizde...
YAŞAM
01 Kasım 2022 - 12:18
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