SGK sicil numarası nedir, ne işe yarar? SGK sicil numarası nereden ve nasıl öğrenilir? SGK sicil numarası sorgulama işlemi







SGK SİCİL NUMARASI NASIL SORGULANIR?







SGK SİCİL NUMARASI NE İŞE YARIYOR?

Sicil numarası bağlı olduğumuz kurum ile kuruluşların altyapılarında bizi tanımak için atanan numaradır. Yani sicil numarası T.C kimlik numarası olarak düşünülebilir. Sicil numarası; SSK, SGK ve BAĞ-KUR işyerleri ile pek çok kurumda karşımıza çıkmaktadır.SGK sicil numarası sorgulanması e-Devlet sisteminden kolaylıkla yapılmaktadır. Bu işlem için ilk olarak T.C kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız. Sayfada yer alan e-Hizmetler alanından 4A Sigortalı Tescil Koduna giriş yaptıktan sonra sorgulama bilgileriniz karşınıza çıkacaktır.SGK sicil numarasıyla e-Bondro sorgulaması, hizmet dökümü ve tüm SGK sorgulamaları yapılabilmektedir. Bu yüzden SGK sicil numarasının bilinmesi oldukça önemlidir.