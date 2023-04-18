SGK resmi olarak duyurdu! 4A, 4B ve 4C statüsündeki SSK, BAĞKUR emeklileri için 24.908 TL'lik toplu bir para ödemesi gerçekleştirilecek. Devlet tarafından yapılan destek ve yardımların güncellenmesiyle birlikte 2023 asgari ücret zammıyla birlikte birçok ödeme tutarı artırıldı. Bu kapsamda İş Göremezlik Ödeneği de dikkat çekenler arasında yer alıyor. Sigorta girişi olan ve belirli koşulları taşıyan kişilere yönelik olarak yapılan toplu para ödemeleri için rakam da arttırılmış durumda.
Finans
18 Nisan 2023 - 20:30
SGK tek şartla toplu para ödeyecek! 4A 4B 4C'lilere 24.905 TL para yatırılacak
Milyonlarca kişinin sigorta girişi bulunduğu için müjdeli bir haber duyuruldu! SGK, toplu para ödemesi için aranan şartları açıklarken, başvuru yapan kişilere 25.000 TL tutarında bir toplu para ödemesi yapacak. Ayrıca, iş göremezlik ödeneği de 2023 yılı başından itibaren geçerli olacak. Bu haber, maddi olarak zor durumda olan kişilere büyük bir destek sağlayacak ve hayatlarını kolaylaştıracak. İşte ayrıntılar...
Finans
18 Nisan 2023 - 20:30
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Doğum izni öncesinde işten ayrılanlar, bu ödeneği alamazlar. Kadının iş yerindeki sigortalılık durumunun devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, doğum parasını alabilmek için kadının rapor süresince, yani 112 gün boyunca iş yerinde çalışmaması gerekmektedir. Ayrıca doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağlıklı olması da şartlar arasındadır. Kadın çalışan, doktor tarafından verilen raporu işyerine teslim etmekle yükümlüdür. Diğer işlemler ise işyeri tarafından yapılacaktır.
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