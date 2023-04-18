SGK tek şartla toplu para ödeyecek! 4A 4B 4C'lilere 24.905 TL para yatırılacak







İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ TUTARI NEDİR?



İş göremezlik ödeneği, kişinin aldığı aylık tutara göre hesaplanmaktadır. Ancak asgari ücret üzerinden yapılan ödemelerde hesaplama farklılık göstermektedir. Örneğin, aylık brüt ücreti 10.008 TL olan bir çalışanın günlük brüt ücreti 85,28 TL olarak hesaplanır. 16 haftalık (112 gün) rapor parası için ise 333,60 TL çarpı 112 gün ile çarpılır ve sonuç 37.363,20 TL olur. Anneye ödenecek miktar ise bu tutarın 2/3'üne denk gelir ve 24.908 TL olarak hesaplanır.



ÖDEME ŞARTLARI NELER?





NEREYE BAŞVURU YAPILMAKTADIR?

SGK resmi olarak duyurdu! 4A, 4B ve 4C statüsündeki SSK, BAĞKUR emeklileri için 24.908 TL'lik toplu bir para ödemesi gerçekleştirilecek. Devlet tarafından yapılan destek ve yardımların güncellenmesiyle birlikte 2023 asgari ücret zammıyla birlikte birçok ödeme tutarı artırıldı. Bu kapsamda İş Göremezlik Ödeneği de dikkat çekenler arasında yer alıyor. Sigorta girişi olan ve belirli koşulları taşıyan kişilere yönelik olarak yapılan toplu para ödemeleri için rakam da arttırılmış durumda.Doğum izni öncesinde işten ayrılanlar, bu ödeneği alamazlar. Kadının iş yerindeki sigortalılık durumunun devam etmesi gerekmektedir. Ayrıca, doğum parasını alabilmek için kadının rapor süresince, yani 112 gün boyunca iş yerinde çalışmaması gerekmektedir. Ayrıca doğumun gerçekleşmiş olması ve bebeğin sağlıklı olması da şartlar arasındadır. Kadın çalışan, doktor tarafından verilen raporu işyerine teslim etmekle yükümlüdür. Diğer işlemler ise işyeri tarafından yapılacaktır.Doğum öncesinde ve sonrasında 16 hafta izin kullanan annelere, çalışmadıkları sürenin parası devlet tarafından ödenmektedir. Asgari ücretteki artışla birlikte, en düşük doğum izni parası bin 317 TL artarak 2018'de 5 bin 50 TL iken, bu yıl 6 bin 367 lira 57 kuruşa çıkmıştır. Yani asgari ücretli bir anneye, doğum iznindeyken devlet 6 bin 367 lira 57 kuruş ödeme yapacaktır. Bu ödenek, rapor süresi olan 16 hafta boyunca (112 gün) elde edilen brüt ücretin üçte ikisi kadar olacaktır. Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kadınlar, doğum parası için başvuru işlemlerini işyerleri aracılığıyla yapabilirler. Kadının sadece doğum raporunu ibraz etmesi yeterli olacaktır.