Sosyal Güvenlik Kurumu bazı vatandaşlara toplu ödeme yapacağını duyururken çocuğunu yeni doğuran annelere verilecek emzirme ödeneği anne ve babalara destek olarak başlatıldı. 2022 Ocak ve Temmuz arasında 291.649 raporla beraber 91.747.507 emzirme ödeneği verildiği duyuruldu. SSK ve bağkurlulara verilen emzirme ödeneğine dair merak edilenler haberimizde.
Finans
26 Ocak 2023 - 07:15
SGK toplu para ödemesi yapıyor! SGK, 4A, 4B ve 4C ile Bağ-Kur'lu çocuk sahibi aileler E-devletten hemen başvurana ödemeler yapılıyor! Acele edin
SGK tarafından toplu para ödemesi yapılacağı duyuruldu. Çocuk sahibi olanlara yapılacak olan ödemeler merak konusu olurken internet üzerinden sıkça araştırılmaya başlandı. doğum yapan annelere verilecek emzirme ödeneği ise belli oldu. İşte konu hakkında tüm detaylar sizlerle.
Finans
26 Ocak 2023 - 07:15