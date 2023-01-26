SGK toplu para ödemesi yapıyor! SGK, 4A, 4B ve 4C ile Bağ-Kur’lu çocuk sahibi aileler E-devletten hemen başvurana ödemeler yapılıyor! Acele edin







2023 EMZİRME ÖDENEĞİ NE KADAR?







EMZİRME ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

Sosyal Güvenlik Kurumu bazı vatandaşlara toplu ödeme yapacağını duyururken çocuğunu yeni doğuran annelere verilecek emzirme ödeneği anne ve babalara destek olarak başlatıldı. 2022 Ocak ve Temmuz arasında 291.649 raporla beraber 91.747.507 emzirme ödeneği verildiği duyuruldu. SSK ve bağkurlulara verilen emzirme ödeneğine dair merak edilenler haberimizde.Doğu yapan sigortalı olan kadınlara ve sigortası bulunmayan karısının doğum yapmasıyla beraber erkeklerde emzirme ödeneği veriliyor. Ailelere verilen emzirme ödeneği 316 TL olurken her geçen gün bu ödemeden yararlananların sayısı ise artışa geçiyor.Emzirme ödeneğinden yararlanmak isteyenler başvuruların nasıl ve nereden yapılacağını yakından takip etmektedir. Emzirme ödeneği sistem üzerinden otomatik olarak veriliyor. Ödemeler ile anlaşmalı olunan bankalar üzerinde ki hesaplara yatırılmaktadır. Ödemeler ise yapılan PTT üzerinden ya da bankadan istenildiği zaman temin edebilirsiniz.