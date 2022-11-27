SGK uyardı: Maaşlar faiziyle geri alınacak! Bunu yapanın başı yanacak

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber paylaşıldı. Bunu yapanların maaşları faiziyle alınacak. Ne kadar uzun süre maaş alındıysa faiziyle geri isteniyor. İşte konuya ilişkin önemli detaylar…
SGK faiziyle geri alıyorSGK tarafından vefat eden sigortalı eşten ve babadan ölüm aylığı bağlanıyor. Ölen sigortalı eşten ölüm aylığı, ölen sigortalı babadan da yetim aylığı alınabilmektedir. Ancak SGK’dan maaş almak için boşanma durumunda alınan tüm maaşların faiziyle geri ödenmesi gerekiyor. SGK’dan maaş bağlanması için boşanma durumu gerçekleşiyorsa durum farklılaşıyor.
Kanunlarda bu duruma hileli boşanma ya da kağıt üzerinde boşanma deniyor. Eşlerin SGK’dan maaş alabilmek için resmiyette boşanması suç teşkil ediyor. Önceki yıl yapılan denetimlerde, 5 binden fazla kişinin SGK’dan ölüm aylığı alabilmek için boşandığı tespit edildi. Denetimler sonucunda hileli boşanma yaptığı tespit edilen kişilerin hem maaşı kesildi hem de şimdiye kadar aldıkları tüm maaşlar faiziyle geri alındı. Bu nedenle eşlerin babadan yetim aylığı alabilmek için boşanmaları oldukça yanlış bir duruma girmelerine neden oluyor. Bu kişilerin tespiti halinde bir maaş bağlanmak yerine şimdiye kadar ödenen tüm maaş SGK’ya iade ediliyor. Eşler için ölüm aylığı, kız çocukları için de yetim aylığı almanın bazı şartları bulunuyor. Ölen sigortalının en az 1800 gün prim ödemiş olması veya vefat eden sigortalının en az 5 yıldan beri sigortalı ve toplam 900 gün prim ödemiş olması gerekiyor. Bu şartlar sağlandığında geride kalan eşe ve kız çocuğuna maaş bağlanabiliyor. Ölüm aylığından vefat eden sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartlara göre anne ve babası da yararlanabilmektedir. Öte yandan eşin ölüm aylığı alabilmesi için sigortalının vefat ettiği tarihte evlilik bağının bulunması gerekiyor. dul eşin yeniden evlenmesi durumunda ise ölüm aylığı kesiliyor. Dul eş, sonradan evlendiği kişiden de boşanırsa, vefat eden önceki eşinden yeniden ölüm aylığı alma hakkına sahip oluyor.