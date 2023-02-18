EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 23:59

SGK uzmanından çift maaş açıklaması! Bu kişilere çift maaş bağlanacak dedi: Hem miktarı hem yararlananları duyurdu!

35 bin kişiden fazla kişinin ölümüne yol açan deprem felaketi nedeniyle; depremzedeler için önemli kararlar alınmaya başlandı. Ekonomik olarak zor durumda kalınacağının sözünü veren devlet, depremde annesini, babasını, kardeşini kaybedenler için yardım ödemesinde bulunacağından bahsedildi. Maaş ödemeleri iki maaş şeklinde olacak. Yapılacak ödeme miktarları da belli oldu. Konuya ilişkin açıklamaları o isim yaptı. İşte diğer detaylar...

EKONOMİ
18 Şubat 2023 - 23:59
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SGK uzmanından çift maaş açıklaması! Bu kişilere çift maaş bağlanacak dedi: Hem miktarı hem yararlananları duyurdu!
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SGK uzmanından çift maaş açıklaması! Bu kişilere çift maaş bağlanacak dedi: Hem miktarı hem yararlananları duyurdu!  Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle depremzedelere Türkiye ve dünyadan bir çok yardım yapıldı. Depremzedelerin acil ihtiyaçları için yapılan yardımların sonrası da olacak. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunuldu. 

para



Tüm Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 35 bin kişiden fazla kişinin ölümüne yol açan deprem felaketi nedeniyle; depremzedeler için önemli kararlar alınmaya başlandı. Ekonomik olarak zor durumda kalınacağının sözünü veren devlet, depremde annesini, babasını, kardeşini kaybedenler için yardım ödemesinde bulunacağından bahsedildi. Maaş ödemeleri iki maaş şeklinde olacak. Yapılacak ödeme miktarları da belli oldu. Konuya ilişkin açıklamaları o isim yaptı. İşte diğer detaylar...

para

DEVLETTEN ÇİFT ÖDEME DESTEĞİ!

Sosyal Güvenlik uzmanından açıklamalar. 35 bini aşkın ölü sayısı olan Kahramanmaraş depreminin etkileri sürerken, depremden doğrudan zarar gören acı ailelere iki maaş ödemesi yapılacağı belirtildi. Depremde evlerini ve yurtlarını kaybeden depremzedeler için devletin toparlanabilmeleri için depremzedelere iki maaş vereceğini belirtildi. Konun uzmanının yaptığı açıklamalar ve diğer ayrıntılar haberimizde...

para

Depremzedeler için işsizlik maaşlarına da vurgu yapan Sosyal Güvenlik Uzmanı şu şekilde konuştu: "Depremzedeler İŞKUR’a başvursunlar. Son 3 yılda en az 600 gün çalışılmış olması durumunda işsizlik maaşı alabilirler. 1 ay içinde başvuru yapılması lazım.” dedi.

Depremzedeler için nakdi yardımların devam edeceğini belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, sigortalı olarak çalışan kişilerin bu yardımlardan daha fazla yararlanacağını belirtti.  Depremden zarar görenler için hayatlarını kolaytırıcı bir çok yardımın ve ödemenin gerçekleşeceğinin müjdesini verdi. 

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İpek Kaba
İpek Kaba
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