SGK vatandaşa kol kanat gerdi! Hemen hesaplayın: Maaşların 24 katı ödeme yapılıyor! Almayan başını taşlara vuracak!













ÇEYİZ PARASI ŞARTLARI NELERDİR? ÇEYİZ PARASINI KİMLER ALABİLİYOR?

YETİM ÇEYİZ PARASI YAŞ SINIRI VAR MI?

ÇEYİZ PARASI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

ÇEYİZ PARASI BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER GEREKLİDİR?

İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Evlenme yardımı olarak bilinen ödenek, genel olarak evlilik yardımı olarak bilinir ve halk arasında çeyiz parası olarak bilinir.2008 yılından bu yana uygulanan evlenme yardımı, evlenme nedeniyle yetim aylığı kesilen kadınlara maaşın 24 katına kadar bir defaya mahsus olmak üzere devlet yardımı olarak verilmektedir.Çeyiz parası başvurusu genellikle devlet çeyiz hesabıyla karıştırılır. Çeyiz hesabı başvurusu, evlilik öncesi açılan banka hesabına en az 3 yıl düzenli ödeme yapılması şartıyla verilen bir devlet katkısıdır.Anne veya babasını kaybeden, yetim aylığı alan ve evlenen kadınlara bu ödenek bir defaya mahsus verilir. Yani her evlilik için ayrı çeyiz parası almak mümkün değil. Erkekler ise bu tür bir yardımdan yararlanamıyor. Çeyizle ilgili yaygın bir soru, sigortalı çalışanların alıp almadığıdır. Çalışan kadınlar yetim aylığı almadıkları için çeyiz alma imkânı da bulamıyorlar.Çeyiz parası için yaş sınırı yoktur.Çeyizin hesaplanma şekli şu şekilde ele alınabilir; Evlilik için devlet yardımı yetim maaşınızın 12 veya 24 katıdır. Evlendirme yardımı son alınan yetim maaşına göre hesaplanır. Bu nedenle, alınan çeyiz yardımı, son alınan aylık 12 veya 24 ile çarpılarak hesaplanabilir. Yetim maaşı 4/C'den (emeklilik sandığından) alınırsa, aylık maaşın 12 katı kadar çeyiz parası verilir.Çeyiz parası almak için gerekli belgeler şunlardır: • Kimlik • Evlilik cüzdanı • Başvurunun yapıldığı kurumdan dikekçe.Çeyiz parası, ikamet edilen ilçe veya ilçenin SGK müdürlüğü veya SGK hizmet merkezlerinde talep edilir.