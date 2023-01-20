SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat! 31 Ocak'a kadar yapanın anında maaşına ek para yatacak! SGK ve Bağkur’lu tüm emekliler tek seferlik ödeme alacak!







31 OCAK SALI GÜNÜNE KADAR YAPARSANIZ ANINDA MAAŞA EK PARA YATACAK! SGK VE BAĞKUR'LU EMEKLİLER DİKKAT: BİR DEFAYA MAHSUS ÖDEME YAPILIYOR!







PTT 2023 EMEKLİ PROMOSYONU

SGK EMEKLİ PROMOSYONU

AKBANK EMEKLİ PROMSYONU

DENİZBANK

Yapılan zamlar sonrası SGK ve BAĞ-KUR emeklilerinin memnun olduğu biliniyor. Bankalar emeklilere maaşlarına ek olarak para vermeye devam ediyorlar. Bu anlamda bankalar kampanya sayılarını artırdı. Bu yıl kampanya ücretleri 10.000 TL'ye ulaşabiliyor. Bu kapsamda güncel tutarları sizler için hazırladık. Emekli olan milyonlarca EYT üyesi için kampanyalar başladı.Emekli sayısını artırmak için bankalar arasında ciddi bir savaş başladı, Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli olduğu biliniyor. Bu nedenle bankalar, emekli müşterilerin oluşturduğu pazardan daha fazla pay alabilmek için kampanya üstüne kampanya yürütürler.PTT’nin emekliler için yapmış olduğu kampanya bedeli 3.600 TL olup, PTT'den 3 yıl emekli maaşı almayı taahhüt edenler için geçerlidir.3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL, 3.500- 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL, 7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL, 10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TLMaaşı 3.500 TL kadar olanlara 4.200 Türk lirası 3.500-7.500 TL arası olanlara 4.850 Türk lirası 7.500-10.000 TL arası olanlara 6.250 Türk lirası 10.000 TL’den fazla olanlara 7.000 Türk lirasıMaaşı 3.500 TL kadar olanlara 3.000 Türk lirası 3.500-7.500 TL arası olanlara 3.500 Türk lirası 7.500-10.000 TL arası olanlara 4.500 Türk lirası 10.000 TL’ den fazla olanlara 5.000 Türk lirası