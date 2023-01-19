SGK ve Bağkur’lu emekliler dikkat! Bu işlemi hemen yapan kazanacak! Ocak sonuna kadar yapanın maaşa ek para eklenecek!







2023 PTT PROMOSYONU

SGK EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI







AKBANK PROMOSYONU

DENİZBANK PROMOSYON

FİBABANK PROMOSYON ÖDEMESİ

GARANTİ BANKASI PROMOSYON

ING BANK PROMOSYON

Ocak ayıyla beraber maaşlara ek ödeme yapılacağı haberi geldi. Emekli müşteri sayısını artırmak hedeflenirken bankalar arasında oldukça ciddi bir rekabet başladı. Türkiye'de 13 milyondan fazla emekli olurken EYT üzerinden 2 milyon 500 bin kişi ise emekli olmak için hazırlıklara başladı. Emekli müşterilerinin meydana getirdiği pazardan bankalar daha çok avantaj sağlamak adına kampanya üzerine kampanyalar başlatıldı.Emekli maaşının PTT üzerinden taşınmasıyla beraber 3 yıl taahhüd edilerek 3 sene boyunca PTT üzerinden maaş alınmasında geçerli olan promosyon tutarı 3.600 TL olarak belirlendi.3.499 TL'ye kadar olan maaşlara 3 bin TL, 3.500 - 7.499 TL aralığında ki emekli maaşlarına 3.500 TL, 7.500 - 9.999 TL arasındaki emekli maaşlarına ödenen tutar 4.500 TL olurken, 10 bin TL ve üzeri maaşlar için ödenecek olan tutar ise 5 bin TL'dir.3.500 TL'ye kadar olan maaşlara 4.200 TL, 3.500 - 7.500 TL aralığındakilere 4.850 TL, 7.500 - 10 bin TL aralığı 6.250 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ödenen promosyon 7 bin TL'dir.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL, 3.500 - 7.500 TL aralığında ki maaşlara 3.500 TL, 7.500 ve 10 bin TL aralığına 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ise 5.000 TL ödeme yapılacaktır.3.499 TL'ye kadar olan emekli maaşlarına 3 bin TL, 3.500 - 7.500 TL olarak emekli maaşlarına 3.500 TL, 7.500 ve 10 bin TL arasındaki maaşlara 4.500 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına 5 bin TL ödeme yapılır.3.500 TL'ye kadar olanlara 3.600 TL, 3.500 - 7.500 TL aralığındaki maaşlara 4.200 TL, 7.500 - 10 bin TL arasındaki maaşlara 5.400 TL, 10 bin TL ve üzeri olan emekli maaşlarına 6 bin TL ödeme yapılır.3.500 TL'ye kadar emekli maaşlarına 4.500 TL, 3.500 - 7.500 TL aralığındakilere 5.250 TL, 7.500 ve 10 bin TL aralığına 6.750 TL, 10 bin TL ve üzeri emekli maaşlarına ise 7.500 TL ödeme yapılır.